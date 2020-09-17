Doyurucu, lezzetli ve oldukça pratik yapımı olan lahmacunun tarifini öğrenip yapılışını denemek isteyen kişiler arama motoruna Lahmacun tarifi, yapılışı, malzemeleri | Lahmacun nasıl yapılır? yazarak bilgi almaya çalışıyor. Biz de Lahmacun nasıl yapılır? sorusunun cevabını haberimizde tüm ayrıntılarıyla yer verdik.

LAHMACUNUN TARİHÇESİ

Doğu Anadolu’ya özgü bir yiyecek olarak tanınıyor olsa da lahmacunun tarihi yaklaşık 5.000 yıl öncesine dayanıyor. Babillere kadar uzanan bir geçmişi olduğu tahmin edilen lahmacuna bazı ülkelerde “Türk Pizzası” ismi veriliyor, Arap kültüründe ise “etli hamur” olarak adlandırılıyor. Ülkemizde lahmacun dendiğinde genellikle akla ilk önce Antep ve Urfa şehirleri geliyor. Türkiye’de birçok şehirde Antep ve Urfa usulü lahmacun pişirilirken, Anadolu’nun pek çok yerinde farklı şekillerde yapılabiliyor. Türk mutfağının dört bir yanında kalın hamurlu, ince hamurlu, az acılı, çok acılı, soğanlı, soğansız, hatta kimi zaman etsiz çeşitleri karşımıza çıkan bu lezzet milyonlarca kişinin en sevdiği yiyecekler listesinde yer alıyor.

LAHMACUN TARİFİ

LAHMACUN MALZEMELERİ

Lahmacunun Hamuru İçin Gerekli Malzemeler:

2 su bardağı tam buğday unu

3 su bardağı normal un

1 tatlı kaşığı instant maya

1 çay bardağı süt

1 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı kadar ılık su

Ev Yapımı Lahmacun İçi Malzemeleri:

350 gram kıyma

2 tane orta büyüklükte domates

2 tane orta büyüklükte soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Maydanoz

Karabiber

Tuz

Kimyon

Pul biber

Ev Yapımı Lahmacun Hamuru Yapılışı:

Toz şeker ve tuzu bir yoğurma kabına koyup instant mayayı ekleyin ve bir iki dakika bekleyin.

Kıvama gelene kadar üzerine tam buğday ve normal beyaz un ekleyin.

Hamur kıvama geldikten sonra hamurun üzerini sarın.

Hamurunuz hazır olduktan sonra avuç içi boyutunda parçalar koparın ve kenara alın.

Ev Yapımı Lahmacun İçi Yapılışı:

Soğanları birkaç parçaya bölün ve robot tan geçirin.

Domateslerin kabuklarını soyun ve onları da robot tan geçirin.

Robot tan geçirdiğiniz bu karışımı bir kaba alın.

Maydanozu ince ince kıyın ve kaba ekleyin.

Domates ve biber salçalarını kaba ekleyin.

Kaba son olarak baharatlarınızı ekleyin ve iyice karıştırın.

Düz bir zemine biraz un serpin ve hazırladığınız hamur parçalarını bir merdane yardımı ile açın.

Bir köşede hazırladığınız lahmacun içini hamurun iç kısımlarına nazikçe yayın.

Fırınınızı önceden 230 dereceye ayarlayın ve ısıtın.

Lahmacunlarınızı bir yağlı kâğıdın üzerine yerleştirin ve tepsinizi önceden ısıttığınız fırının içine koyun.

Ortalama olarak 10 dakika sonra lahmacununuz hazır demektir.

Lahmacununuz hazır olunca diğer lahmacunu fırına atın.

LAHMACUNUN FAYDALARI

Son derece lezzetli bir yiyecek olan lahmacun, aynı zamanda oldukça sağlıklı bir seçenek. Çok ince bir hamuru olduğundan son derece düşük kalori değerlerine sahip. Harcının az yağlı olması ve kontrollü tüketilmesi halinde kilo açısından tehlike arz etmeyen yiyecekler sınıfında yer alan lahmacun, içerdiği etten ötürü de tam bir protein deposu.

Lahmacun içerdiği bol protein sayesinde sağlığı ve metabolizmayı güçlendirirken arasına konan sebze ve salatalıklar da yüksek besin değerleri ve içerdikleri vitaminlerle tüketicinin daha zinde, sağlıklı ve güçlü olmasına yardımcı oluyor. Bir diğer deyişle lahmacun aynı anda hem karbonhidrat, hem protein, hem lif, hem de vitamin barındıran ve hepsini makul miktarlarda sunan doyurucu bir yiyecek olması sayesinde çok yönlü beslenmeye ve tüketici sağlığına katkı sağlıyor.

LAHMACUN NASIL SAKLANIR?

Lahmacun hızlı tüketilmesi gereken bir besin. Bu yüzden pişirildikten kısa süre sonra yenmesi en doğrusu. Eğer satın alındıktan bir süre sonra yenecekse mutlaka buzdolabında bekletilmesi gerekiyor. Aksi halde içinde bulunan kıyma ve baharatlar sıcak havada beklemeleri durumunda bozuluyor ve çeşitli gıda zehirlenmelerine yol açabiliyor. Bu yüzden lahmacunların mutlaka buzdolabında ve en fazla iki gün boyunca bekletilmesi öneriliyor.

LAHMACUN NELERLE İYİ GİDER?

Yanında farklı lezzetlere yer vererek lahmacun yemeyi daha da keyifli hale getirmek mümkün. Lahmacunun yanında en çok tercih edilen lezzetler arasında limon, domates, soğan ve yeşil salata yer alıyor. Tercihe göre acılı çeşitleri yapılıyor olsa da acıyı çok seven kişiler için lahmacun yanında acı biber turşusu da mükemmel bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Lahmacunla birlikte en çok tüketilen içecekler ise ayran ve şalgam suyu.