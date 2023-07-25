LGS'den tam puan alan Konyalı genç! Hafızlık zihnimi açtı!

Konya'da Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavda tam puan alarak büyük bir başarıya imza atan hafız genç, eğitim hayatını Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sürdürecek. Hafızlık eğitimi almasının zihnini açtığını belirten genç, başarısının ardındaki hikayeyi anlattı.

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LGS'den tam puan alan Konyalı genç! Hafızlık zihnimi açtı!

Hafızlık Başarısıyla Bilişim Teknolojileri Bölümüne Yerleşti!

Konya'da gerçekleştirilen LGS sınavında, Mustafa Ekrem Erdal isimli öğrenci, hafızlık eğitimiyle elde ettiği disiplinle büyük bir başarıya imza attı. Mustafa, 500 tam puan hedefiyle çalışmalarına devam ederek Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin prestijli "Bilişim Teknolojileri" bölümüne yerleşti.

LGS'den tam puan alan Konyalı genç! Hafızlık zihnimi açtı!

Hafızlık Zihnini Açtı, Başarıya Ulaştı

Mustafa Ekrem Erdal, hafızlık eğitimi sayesinde zihnini geliştirerek sınavlarda büyük başarı elde ettiğini belirtti. Derslerine özen gösteren ve düzenli çalışan Mustafa, hafızlık eğitiminin kendisine disiplini kazandırdığını ifade etti.

Mühendislik Hayali İçin İstanbul'a Gidiyor

Başarılı öğrenci, eğitim hayatında mühendislik alanında başarılar elde etmek istediğini dile getirdi. Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni tercih ederek İstanbul'a gitmeye hazırlanan Mustafa, yazılım ve elektrik elektronik mühendisi olmak istediğini açıkladı.

LGS'den tam puan alan Konyalı genç! Hafızlık zihnimi açtı!

Hafızlık Akademiyi Destekliyor

Okul müdürü Ali Menekşe, Mustafa'nın başarısının arkasında hafızlık eğitiminin disiplini olduğunu belirterek, "Hafızlık akademiyi destekliyor aslında. Hafız olan öğrencilerimizin zihinleri açılıyor. Bu çok güzel bir tablo." dedi.

Disiplinli Çalışma İle Başarılı Sonuçlar

Mustafa Ekrem Erdal'ın başarılı sınav sürecini, ek kurslara ihtiyaç duymadan okulda hazırlanarak geçirdiği vurgulandı. Aile ve okulunun gurur duyduğu öğrenci, vatana ve millete hizmet etmek adına gelecekte güzel işlere imza atmaya hazırlanıyor.

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