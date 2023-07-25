Van’da operasyon! 2 ton esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Özalp ilçesinde 2 ton 90 kilo toz esrar ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "2 ton 90 kilo toz esrar ele geçirildi. Van Özalp ilçemizde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik ve Özel Harekat unsurlarıyla 6. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı görevlilerin müşterek yaptığı çalışmada; Daralı ağırlığı 2 ton 90 kilogram olan toz esrar maddesi ele geçirildi. 1 şahıs gözaltına alındı. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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