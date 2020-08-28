Limonata nasıl yapılır? Limonata yapımı
Sıcak yaz günlerinin en ferahlatıcı ve sevilen içeceği limontayı, içinde fazla miktarda katkı maddesi bulundurduğu, doğal olmadığı ya da çok şekerli olduğu için hazır almak istemiyorsanız haberimiz tam size göre! Şekerini, nanesini, limonunu istediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz leziz limonata tarifi detaylarda...
Sıcak yaz günlerinin en ferahlatıcı ve sevilen içeceği limonta, büyük küçük herkesin gözdesi. Siz de yemeğin yanında kola içmek istemiyor, yazın bahçenizdeki hamakta sallanırken mayhoş bir tat arıyorsanız doğru yerdesiniz! Nefis ev yapımı, doğal, şekerini tam damak tadınıza göre ayarlayabileceğiniz limonata tarifini sizler için paylaştık. Limonata nasıl yapılır? Limonata yapımı. İşte leziz limonataların sırrı!
LİMONATA NASIL YAPILIR? LİMONATA YAPIMI
MALZEMELER
- 10 adet limon
- 2 su bardağı toz şeker(az şekerli isterseniz 1 su bardağı ekleyebilirsiniz)
- 5 su bardağı içme suyu
- 1/2 demet nane
- 2 su bardağı buz
YAPIMI
- Bol suda yıkadığınız 10 adet limonun, kabuklarını rendenin kalın tarafıyla rendeleyin. Beyaz kısımlarını almamaya özen gösterin.
- Kabuğu rendelenmiş dört adet limonu ortadan ikiye kesin ve suyunu sıkın. Kalan limonları küçük parçalar halinde dilimleyin.
- 2 su bardağı toz şeker ve taze sıkılmış limonların suyunu karıştırın.
- Rendelenmiş limon kabuklarını, limon parçaları ve ayıkladığınız 1 demet nane yapraklarının yarısını da ekledikten sonra şeker tamamen eriyip, tüm limonların suyu çıkana kadar yoğurun.
- Nane yapraklarını da ekleyin.
- Özünün çıkması için bu karışımı tel bir süzgeç yardımıyla bir kaseye süzün.
- 5 su bardağı içme suyunu ekledikten sonra limonatayı buzdolabında soğutun.
- 2 su bardağı buz ilavesiyle karıştırdıktan sonra keyfini çıkararak için. Afiyet olsun!