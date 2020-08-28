Sıcak yaz günlerinin en ferahlatıcı ve sevilen içeceği limonta, büyük küçük herkesin gözdesi. Siz de yemeğin yanında kola içmek istemiyor, yazın bahçenizdeki hamakta sallanırken mayhoş bir tat arıyorsanız doğru yerdesiniz! Nefis ev yapımı, doğal, şekerini tam damak tadınıza göre ayarlayabileceğiniz limonata tarifini sizler için paylaştık. Limonata nasıl yapılır? Limonata yapımı. İşte leziz limonataların sırrı!

LİMONATA NASIL YAPILIR? LİMONATA YAPIMI

MALZEMELER

10 adet limon

2 su bardağı toz şeker(az şekerli isterseniz 1 su bardağı ekleyebilirsiniz)

5 su bardağı içme suyu

1/2 demet nane

2 su bardağı buz

YAPIMI