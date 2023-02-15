Loue Bayere Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loue Bayere Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Loue Bayere Junior kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Loue Bayere Junior ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Loue Bayere Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loue Bayere Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Loue Bayere Junior

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loue Bayere Junior adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loue Bayere Junior Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loue Bayere Junior 14 Ocak 2001 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loue Bayere Junior Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Loue Bayere Junior, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Göztepe futbol takımında oynamaktadır. Göztepe takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Loue Bayere Junior'nin Göztepe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Loue Bayere Juniorboyu ve yaşı kaç

Loue Bayere Junior Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Loue Bayere Junior isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Loue Bayere Junior Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loue Bayere Junior futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2019 yılında Hammarby

30 Kasım 2019 yılında ASEC Mimosas

1 Ocak 2020 yılında Hammarby

1 Mart 2020 yılında IK Frej Täby

30 Kasım 2020 yılında Hammarby

15 Eylül 2021 yılında Zelez. Pancevo

31 Aralık 2021 yılında Hammarby

31 Mart 2022 yılında Hammarby TFF

30 Kasım 2022 yılında Hammarby

7 Şubat 2023 yılında Göztepe

30 Haziran 2023 yılında Hammarby

Loue Bayere Junior kimdir

Loue Bayere Junior Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loue Bayere Junior şuan Göztepe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ASEC Mimosa

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Loue Bayere Junior nereli

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