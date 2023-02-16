Michee Ngalina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michee Ngalina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michee Ngalina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michee Ngalina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michee Ngalina 6 Nisan 2000 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michee Ngalina Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BY Sport Consulting yapmaktadır. Michee Ngalina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Göztepe futbol takımında oynamaktadır. Göztepe takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michee Ngalina'nin Göztepe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Michee Ngalina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Micheengalina

http://www.instagram.com/micheengalina/

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Michee Ngalina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michee Ngalina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Michee Ngalina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michee Ngalina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Nisan 2018 yılında Bethlehem Steel

6 Haziran 2018 yılında Philadelphia

7 Haziran 2018 yılında Bethlehem Steel

8 Mayıs 2019 yılında Philadelphia

11 Mayıs 2019 yılında Bethlehem Steel

30 Kasım 2019 yılında Philadelphia

1 Ocak 2021 yılında Switchbacks FC

21 Eylül 2021 yılında LAFC

31 Aralık 2021 yılında Switchbacks FC

12 Ocak 2023 yılında Göztepe

Michee Ngalina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michee Ngalina şuan Göztepe takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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