Ölmeden Önce Sosyal Medyadan Canlı Yayın YapmışlarLübnan'ın güneyindeki silahlı çatışma, ordunun önlemleri sayesinde sona erdiAdnan Menderes Üniversite Hastanesi 28 kişilik Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı alım ilanıBasilli Dizanteri belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, tedavisi nasıldır?2021 yeniden Patara Yılı olarak ilan edilecek mi?UEFA Avrupa Liginde 2. eleme turuna çıkan 43 takım belli olduİçişleri Bakanlığı: Ağrı'da devam eden Yıldırım-3 Operasyonu'nda bir askerimiz şehit olduFransa Savunma Bakanı Parly, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldiGüney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 126 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiSüper Loto'da rekor ikramiye! 1 kişi 32 milyon 364 bin 752 TL ikramiye kazandı
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Lübnan'ın güneyindeki silahlı çatışma, ordunun önlemleri sayesinde sona erdi

Lübnan'ın güneyindeki silahlı çatışma, ordunun önlemleri sayesinde sona erdi

Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Halde bölgesinde Aşure etkinlikleri kapsamında pankart asmaya çalışan Hizbullah ve Emel Hareketi yanlısı gençlere tepki gösterildi.Karşılıklı anlaşmazlığın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu Lübnanlı "Arap aşiretleri (Bedevi Araplar)" mensubu Suriyeli H.M. Ghosn ile M. Hadum hayatını kaybetti. Ghosn ailesinden 3 kişi de yaralandı.

Lübnan'ın güneyindeki silahlı çatışma, ordunun önlemleri sayesinde sona erdi

Lübnan'ın güneyinde 2 kişinin hayatını kaybetmesi, 3 kişinin de yaralanmasına yol açan silahlı çatışma, ordunun önlemleri sayesinde sona erdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Halde bölgesinde Aşure etkinlikleri kapsamında pankart asmaya çalışan Hizbullah ve Emel Hareketi yanlısı gençlere tepki gösterildi.

Karşılıklı anlaşmazlığın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu Lübnanlı "Arap aşiretleri (Bedevi Araplar)" mensubu Suriyeli H.M. Ghosn ile M. Hadum hayatını kaybetti. Ghosn ailesinden 3 kişi de yaralandı.

Ordunun bölgeye takviye birlikleri göndermesine rağmen Halde'de bazı market ve mağazaların ateşe verilmesiyle silahlı çatışmalar bir süre devam etti.

Ülkenin kuzeyindeki Akkar kentinin farklı bölgelerinde de Arap aşiretlerine destek için bazı yolları kapatma eylemleri yapıldı.

- 4 kişi gözaltına alındı

Beyrut ile güneydeki Sayda kenti arasındaki ana yolda gerçekleşen olaylar, ordunun yoğun önlemleri sonucunda durabildi.

İsrail ordusundan Lübnan'a aydınlatma fişekleri ve fosfor bombası!

Lübnan'da sular durulmuyor! Hükümet istifa etti

Lübnan Çevre Bakanı istifa etti!

Lübnan Enformasyon Bakanı görevinden istifa etti!

Türkiye Lübnan'a yardım elini uzattı

Lübnan ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, olayda 2'si Suriyeli 4 kişinin gözaltına alındığı ve olaya karışanların tümü yakalanıncaya kadar çalışmaların süreceği belirtildi.

- Müstakbel Hareketi'nin açıklaması

Bu arada eski Başbakan Saad Hariri liderliğindeki Sünni Müstakbel Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, Halde bölgesinde bayrak asmaya çalışan siyasi parti destekçileri ile bölge sakinleri arasında yaşanan gerginlik kınandı.

Arap aşiretlerinin, Hariri'nin talimatları doğrultusunda sükunete davet edildiği açıklamada, Lübnan'ın barışıyla oynayanlara fırsat verilmemesi çağrısında bulunuldu.

Hizbullah veya Emel Hareketi'nden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT