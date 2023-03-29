Macron'a "pislik" dedi! Polisler evine baskın düzenledi!

Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, Sarı Yelekliler harekatının temsilcilerinden bir kadın Macron'a "pislik" dediği gerekçesiyle, Vali'nin şikayeti üzerine evine baskın düzenlendi. Kadın polislerce gözaltına alındı.

MACRON'A "PİSLİK" DEDİ EVİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Kadının, Macron'un tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin Fransız televizyonlarına konuştuğu 22 Mart'tan bir gün önce Facebook üzerinden onu kastederek "Pislik yarın 13'te sizlere, hiçbir kıymet verilmeyenlere seslenecek. Pisliği sadece televizyonlarda görebiliyoruz." yazdığı belirtiliyor.

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KLAVYENİN AZİZLİĞİNE UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ

20 Haziran'da "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla mahkemede ifade verecek olan kadın, Facebook'ta paylaştığı ifadelerden suçlu bulunduğu takdirde 6 yıl hapis ve 22 bin 500 bin avroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Öte yandan kadın, ifadesinde başka bir kelime yazmak istediğini ama "klavyenin azizliğine" uğradığını iddia etti.