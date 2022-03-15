Başrollerinde Onur Tuna, Melike İpek Yalova, İsmail Hacıoğlu ve Seray Kaya'nın yer aldığı Mahkum dizisinde Seray Kaya'nın canlandırdığı Cemre karakterinin hikayesinin bitmesi üzerine diziden ayrılacağı öğrenildi. Biz de bunun üzerine 'Mahkum'un Cemre'si Seray Kaya diziden mi ayrılıyor? Seray Kaya Mahkum dizisinden neden ayrılıyor?' sorularının yanıtına yer verdik...

MAHKUM'UN CEMRE'Sİ SERAY KAYA DİZİDEN Mİ AYRILIYOR?

GüneY Kore yapımı Innocent Defendant dizisinden uyarlanan Mahkum dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Dizinin Avukat Cemre'si diziden ayrılıyor.

Mahkum dizisinde Seray Kaya'nın canlandırdığı Cemre karakterinin hikayesinin bitmesi üzerine diziden ayrılacağı öğrenildi. Ancak dizinin ne kadar orijinaline uygun gideceği merak edildi. Orijinal yapımı olan Innocent Defendant sadece 18 bölüm. Yani dizi orijinaline uygun giderek uzatılmazsa final yapmalı. Ancak dizinin bu reytinglerle uzatılacağı aşikar. Peki Seray Kaya bu uzatılmada neden yer almadı?

SERAY KAYA MAHKUM DİZİSİNDEN NEDEN AYRILIYOR?

Diziyi izleyenler Mahkum dizisinde karakterlerin değiştirildiğini söyleyerek şikayet ediyor. Orijinal hikayede Barış Yesari karakteri oldukça antipatik ve saf kötü olarak yer aldığını söyleyenler Mahkum dizisinde bu karakterin oldukça sempatik hatta özünde iyi ve özendirici olduğunu iddia etti. Seray Kaya'nın hikayesinin bittiği için diziden ayrıldığı öğrenildi.