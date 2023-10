Mardin 55 çeşit doğal sabunlarıyla turistleri cezbediyor

Mardin'e özgü yıllardır doğal yapımı ile ün salmış sabunlar yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Organik sabunların tamamen doğal olduğunu söyleyen sektör temsilcilerinden Necmi Yüksel, "35 yıldır sabun sektöründe çalışıyorum. sabunlarımızı yörede yetişen yağlar, fıstıklar ve bitkilerden elde ediyoruz. Her sabunun ayrı özellikleri var. 3-4 çeşit sabun ile yola çıktık daha sonra yaklaşık 55 çeşide yakın sabunumuz var. Örnek olarak bıttım sabunu, her derde deva olur. Saç dökülmesine ve kepeğe karşı faydalı bir sabundur. Bir başka sabun olan katran sabunu deri kaşıntıları, sedef, mantar ve egzama gibi her türlü hastalığa karşı şifadır. Badem sabunumuz hem kuru saç, kuru ciltler, sivilce, güneş lekelerine birebir şifadır. Hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. Yağlı ciltler için ayrı, kuru ciltler için ayrı ve karma ciltler için ayrı sabunlarımız var deri hastalıklarına örneğin trigo gibi hastalıklara çok iyi geliyor" dedi.

Gül sabunu, safran sabunu ve keçi sütü gibi birçok sabun çeşitlerinin de olduğunu belirten Yüksel, "Sabunlarımızda kimyasal madde kullanmıyoruz. Kostik bir kimyasal maddedir. Bir kimyasal madde yerine meşe külü kil veya termal çamur gibi ürünler kullanıyoruz. Zeytinyağı olmadan sabun olmaz. Sabunun içine orantılı bir şekilde aktarıyoruz. Oranı kaçırdığınız an sabun çatlar. Bütün sabunların ayrı püf noktaları var. Hepsi el yapımı. Sabunların hepsini kazanlarda üretiyoruz. Türkiye'nin ve Avrupa ülkelerinin her yerine sabun gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Turistlerin doğal sabunlara yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Yüksel, "Turistler sayesinde ayakta duruyoruz. Hepsinin doğal olması ilgi çekiyor. Görsellerimiz de güzel. Turistlerin bölgemizi kalkındırması bizim çok hoşumuza gidiyor. Daha önce terör bölgesi olarak anılıyordu fakat şu an Mardin turizm bölgesi olarak anılıyor ve bu durumdan çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

