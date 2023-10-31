Torunu ile tutuklanan uyuşturucu taciri kadın: "Bir şey geçti elinize iyi çekin"

Karaman'da uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alınan ve torunu ile birlikte tutuklanan şüphelilerden biri, adliyeye getirilişi sırasında kendilerini görüntüleyen gazetecilere "Bir şey geçti elinize iyi çekin" diye seslenerek tepki gösterdi.

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Torunu ile tutuklanan uyuşturucu taciri kadın: "Bir şey geçti elinize iyi çekin"

Karaman'da uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheliye ise ev hapsi cezası verildi. Torunu ile birlikte tutuklanan şüphelilerden biri, adliyeye getirilişi sırasında kendilerini görüntüleyen gazetecilere "Bir şey geçti elinize iyi çekin" diye seslenerek tepki gösterdi.

Torunu ile tutuklanan uyuşturucu taciri kadın: "Bir şey geçti elinize iyi çekin"

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Z.K. isimli kadın torunu M.K. ve kızı A.K. ile birlikte gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 115 gram bonzai, 640 gram bonzai yapımında kullanılan aseton ham maddesi, 22 adet sentetik ham ile uyuşturucudan kazanıldığı düşünülen 9 bin 145 lira ele geçirildi.

Torunu ile tutuklanan uyuşturucu taciri kadın: "Bir şey geçti elinize iyi çekin"

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Z.K., adliyeye getirilişi sırasında kendilerini görüntüleyen gazetecilere "Bir şey geçti elinize iyi çekin" demesi dikkat çekti. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Z.K ile torunu M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.K'ye ev hapsi cezası verildi.

Torunu ile tutuklanan uyuşturucu taciri kadın: "Bir şey geçti elinize iyi çekin"

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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