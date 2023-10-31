Adana’da cinnet geçiren bir şahıs hamile karısını elleriyle boğarak öldürdü!

Adana’da 5 aylık hamile karısını "uyama" kavgası nedeniyle eliyle boğarak öldüren koca, “Olay anını hatırlamıyorum” dedi. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Adana’da cinnet geçiren bir şahıs hamile karısını elleriyle boğarak öldürdü!

Adana’da 5 aylık hamile karısını "uyama" kavgası nedeniyle eliyle boğarak öldüren koca, “Olay anını hatırlamıyorum” dedi. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 29 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatice Demir (21), sabah saatlerinde yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu. Bunun üzerine durum polise ihbar edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri ölen kadının üzerinde yapılan ilk incelemelerde herhangi darp ve kesici alet izine rastlamadı. Şüpheli koca Emrah Demir (26) bölge ekiplerince gözaltına alındı.

Adana’da cinnet geçiren bir şahıs hamile karısını elleriyle boğarak öldürdü!

“Karısının çığlıklarını susturmak için eliyle ağzını kapatmış”

Akşam yemeğinden sonra Emrah Demir, eşi Hatice Demir'e uyuyacağını söyleyip yatak odasına gitti. Ancak Hatice Demir bir süre sonra yatak odasına gittiğinde eşinin uyumadığını görünce aralarında tartışma çıktı. Bu nedenle geceden başlayıp sabaha kadar süren kavga sonunda Emrah Demir, eşinin çığlıklarını susturmak için eliyle ağzını kapattı. Bu sırada havasız kalan genç kadın hayatını kaybetti.
Emrah Demir ifadesinde, “Yemekten sonra yatıyorum dedim, sonra yatamadım. Eşimde ne yapmaya çalışıyorsun dedi ve aramızda kavga başladı. Ne yaptığımı bilmiyorum, olay anı ile ilgili hiç bir şey hatırlamıyorum” dedi.

Adana’da cinnet geçiren bir şahıs hamile karısını elleriyle boğarak öldürdü!
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan Emrah Demir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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