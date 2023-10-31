Uzmanlar uyardı: Aman dikkat! sahte botokstan zehirlenmeyin

Hastanelere botoks zehirlenmesiyle başvuran hasta sayısındaki artışa dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Dr. Erkan Davarcı, “Bazı vatandaşlarda yoğun bakıma yatma ihtiyacı oluyor. Tedavide orijinal ürünleri hekimler tedarik ediyor. Ancak hekim çalıştırmayan kurumlar botoks için ürün tedarik edemez. Ruhsatsız merkezlerde ‘Bir botoksa bir dolgu’ gibi kampanyalar yapılarak hastalara çok düşük fiyatlar söyleniyor, orijinal ürünlerin o fiyatlara alınması mümkün değil” dedi.

Medikal Park Antalya Hastane Kompleksi Dermatoloji Uzmanı Dr. Erkan Davarcı, son yıllarda hastanelere botoks zehirlenmesiyle başvuran hasta sayısındaki artışa dikkat çekti. Hastaneye başvuran vakaların botoks işlemini merdiven altı tabir edilen işletmelerde ya da güzellik merkezlerinde yaptırdığına dikkat çeken Uzm. Dr. Davarcı, işlemin kliniklerde uzman doktorlar tarafından yapılmasını gerektiği uyarısında bulundu.

Olumsuz olaylar artmaya başladı

Türkiye’de kullanılan kozmetik ürünlerin sayısında yaşanan artışa atıfta bulunan Medikal Park Antalya Hastane Kompleksi Uzm. Dr. Erkan Davarcı, “Türkiye’de orijinal birkaç ürün var, bunların dışında kalanlar orijinal değil. Bunların kullanımında çift görme, nefes almada ve yutkunmada zorluk gibi tıbbi komplikasyonlar oluşurken bazı vatandaşlarda yoğun bakıma yatma ihtiyacı oluyor. Kozmetik iyilik hali oluşsun derken, oluşanlara bağlı kötü durumlarda meydana geliyor. Kaşları düşüyor, yüzünde asimetrikler oluşuyor. Güzellik merkezleri bu orijinal ürünleri temin edemiyor, kaçak ürünler elde ediliyor. Olumsuz olaylar çok artmaya başladı. Kaçak ürünlerle özellikle botoks zehirlenmesi diye tabir edilen durumda bütün vücutta bu sistem etkileniyor” dedi.

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Vakaların çoğunluğu merdiven altından

Bütün fonksiyonları azaltan bir zehirlenmenin ortaya çıktığını ifade eden Uzm. Dr. Davarcı, “Botoks etkisi geçici olduğu için bu süre zarfında hasta yoğun bakıma alınabiliyor, hasta çok yoğun destek altında kalması gerekir. Bu yapılmadığı durumda yaşamsal olarak tehlike altında girer. Orijinal ürünleri tedarik edenler hekimler oluyor. Hekim çalıştırmayan kurumlar ise botoks için ürün tedarik edemez. Sahte ürün tedarik edip, bunları hastalara gösterirken ya orijinal olmayan bir ürün yapıyorlar ya da orijinal diye tanıttıkları sahte ürünleri pazarlıyorlar. Hastanelere ulaşan vakaların birçoğu güzellik merkezlerinde ve merdiven altı diye tabir edilen yerlerde bu işlemi yaptıranlar. ‘Bir botoksa bir dolgu’ gibi kampanyalar yapılarak hastalara çok düşük fiyatlar söyleniyor, orijinal ürünlerin o fiyatlara alınması mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“14 gün sonra çift görmeye başlarlar”

Botoks işleminin hekimler tarafından yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Uzm. Davarcı, “Botoks işlemi yapıldıktan 2-3 gün sonra etkileri başlar. 10 gün içerisinde oturur, aynı sürede de yan etkileri başlar. Sahte ürün kullanan insanlar 14 gün içerisinde çift görmeye başlar” açıklamasında bulundu.

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