Kontrolden çıkan tır emniyet şeridinde duran başka bir tırı biçti geçti!

Tem Otoyolu Silivri’den Çatalca istikametinde ilerleyen tır, emniyet şeridinde duran başka bir tıra çarptı. Meydana gelen kaza sebebiyle Tem Otoyolu Silivri Çatalca istikameti trafiğe kapanırken kazayı gerçekleştiren tırın dorsesi yola devrildi.

EMNİYET ŞERİDİNDE DURAN BAŞKA TIRA ÇARPTI

Kaza, saat 11.00 sıralarında Tem Otoyolu Silivri’den Çatalca istikametine meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tem otoyolu Silivri’den Çatalca istikametine doğru ilerleyen Bedrettin Çelik kontrolünde ki 34 DUP 813 plakalı tır, aynı istikamet üzerinde arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran Recep Kahraman kontrolünde ki 42 DVV 61 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle tırın sağ yolcu kapısı emniyet şeridinde duran tırda asılı kalırken, dorsesi ise yola devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, tem otoyolu Silivri’den Çatalca istikameti trafiğe kapandı. Yol, ekiplerin çalışmaları sonrası trafiğe açıldı.

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