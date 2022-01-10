Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı TV 8'in sevilen yarışması Masterchef Türkiye'de sona yaklaşıldı. TV 8'in sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'de ilk şef ceketinin sahibi Sergen, ikinci şef ceketini giyen isim Hasan, üçüncü şef ceketinin sahibi Eren, dördüncü şef ceketini giyen yarışmacı da Tahsin olmuştu. Masterchef Türkiye'nin 10 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde final üçlüsü belli oldu. Bu kapsamda Masterchef finalistleri kim? | Masterchef final üçlüsüne kim kaldı? | Hangi yarışmacı elendi? 10 Ocak 2022 Pazartesi soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ KİM? 10 OCAK 2022 PAZARTESİ

TV 8'in sevilen yemek yarışması Masterchef'te nefesler tutuldu. Aylarca süren yarışmada son 5'e kalan yarışmacılar Hasan, Tahsin, Dilara, Eren ve Sergen oldu. Masterchef Türkiye'nin 3 Ocak Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde toplamda 52 puan alan Sergen ilk şef ceketini giyen yarışmacı olmuştu. Yarışmanın 4 Ocak Salı günü ekrana gelen bölümünde ise Eren, Hasan, Dilara ve Tahsin arasından ikinci şef ceketini giyen isim ikinci oyun sonunda toplamda 53 puan alarak yarışmacı arkadaşlarını geride bırakan Hasan olmuştu. Masterchef Türkiye'nin 5 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümünde ise Eren, Dilara ve Tahsin arasından 3. şef ceketini giyen yarışmacı toplamda 48 puanı alarak diğer yarışmacıları geride bırakan Eren olmuştu. MasterChef'in 6 Ocak Perşembe günü yayınlanan bölümünde 4'lü finale kalabilmek için Dilara ve Tahsin büyük bir mücadele sergiledi. Masterchef Türkiye'nin 6 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelen bölümünde Dilara ve Tahsin arasından dördüncü şef ceketini giyen yarışmacı toplamda 46 puanı alan Tahsin oldu. Dilara ise yarışmaya veda etti.

Masterchef Türkiye'nin 9 Ocak Pazar akşamı ekrana gelen bölümünde ise yarışmacılar final üçlüsüne kalmak için hünerlerini sergilemişti. Eren'in finalde olduğu yarışmada final için yarışan ikinci yarışmacı da belli olmuştu. Gecenin birincisi olan Tahsin, finale kalan ikinci yarışmacı olmuştu.

MASTERCHEF FİNAL ÜÇLÜSÜNE KİM KALDI? | HANGİ YARIŞMACI ELENDİ? 10 OCAK 2022 PAZARTESİ

Hasan ya da Sergen'den biri bugün finale kalan üçüncü isim olacak, diğeri ise yarışmaya veda edecek. Masterchef Türkiye'de 3. finalist belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

MASTERCHEF 2021 YARIŞMACILARI

HASAN BİLTEKİN

Masterchef Türkiye'nin sevilen yarışmacısı Biltekin 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir.

Hasan Biltekin hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Masterchef Hasan kimdir?

TAHSİN KÜÇÜK

TV8'in sevilen yemek yarışma programında yarışan isimlerden Tahsin Küçük, aslen Trabzonlu.

Tahsin Küçük hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Masterchef Tahsin kimdir

EREN KAŞIKÇI

Eren Kaşıkçı, 32 yaşında ve yarışmaya Gökçeada’dan katılıyor. Aslen Tokatlı olan yarışmacı, evlidir ve bir çocuk sahibidir

Eren Kaşıkçı hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Masterchef Eren kimdir?

SERGEN ÖZEN

Masterchef Sergen yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor. Masterchef ana kadrosunun 16.ismi Sergen olmuştur.

Sergen Özen hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Masterchef Sergen Özen kimdir?

MASTERCHEF NE ZAMAN BİTİYOR?

MasterChef Türkiye'nin finali için net tarih verilmedi fakat Survivor All Star bu ay başlayacak. Bu sebeple Masterchef Türkiye'nin kısa süre içerisinde final yapması bekleniyor.

Survivor All Star 15 Ocak'ta ekran macerasına başlayacak. Bu nedenle MasterChef'in önümüzdeki hafta büyük finalini gerçekleştirerek ekran macerasını noktalaması öngörülüyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Medya yapımcılığında TV8'de ekranlarına geçmiştir..

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur.

2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır.

2020'de aynı jüriyle devam eden MasterChef Türkiye bu sezon da aynı şekilde devam ediyor.