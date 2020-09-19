Milyonları ekranlara kilitleyen Masterchef Türkiye'de bu hafta yarışmacılar, vatandaşların tatmaları için menüde yer alan gavurdağı salatasını yaptılar. Bu kapsamda Masterchef gavurdağı salatası nasıl yapılır? Gavurdağı salatası tarifi |Malzemeleri nelerdir? soruları merak ediliyor. İşte detaylar...

GAVURDAĞI SALATASI MALZEMELERİ

-4 adet büyük boy domates

-1 adet büyük boy kuru soğan

-4 adet orta boy yeşil sivri biber

-2 adet orta boy salatalık

-100 gram ceviz içi

-1/2 demet maydanoz

-6 yemek kaşığı zeytinyağı

-4 yemek kaşığı nar ekşisi

-1 tatlı kaşığı sumak

-1/4 çay kaşığı tuz

MASTERCHEF GAVURDAĞI SALATASI NASIL YAPILIR? GAVURDAĞI SALATASI TARİFİ

-Kabuğunu soyduğunuz domatesleri küçük parçalar halinde doğrayın.

-Bol suda yıkadığınız salatalıkları tercihen kabuklarını soymadan tavla zarı büyüklüğünde kesin.

-Kuru soğanı domatesler ve diğer malzemelerle uyumlu olacak şekilde küçük küçük doğrayın.

-Ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkardığınız sivri biberleri küçük küpler halinde kesin.

-Salatanın olmazsa olmazı tüm malzemenin olabildiğince küçük doğranmış olmasıdır.

- Maydanozu incecik kıydıktan sonra tüm malzemeyi derin bir salata kasesinde harmanlayın.

-Salatanın sosu için; zeytinyağı, sumak, nar ekşisi ve tuzu küçük bir kapta karıştırdıktan sonra salata kasesine aktarın.

Sosu ile buluşturduğunuz salatayı derin bir servis tabağına alın. Üzerini küçük parçalar halinde kırdığınız ceviz içi ile süsledikten sonra sulanmaması için servis ediniz.