Masterchef Hamsikoli nasıl yapılır? Karadeniz mutfağının efsane lezzetleri arasında yer alan Hamsikoli bu akşam eleme öncesinde yapılan son takım yarışmasında yarışmacılar tarafından yapıldı. Bir çok izleyici bu eşsiz lezzetin tarifini araştırmaya başladı. Peki Masterchef Hamsikoli nasıl yapılır? Hamsikoli tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

HAMSİKOLİ MALZEMELERİ

500 gram hamsi (yıkanmış, temizlenmiş)

1 demet pazı

1 demet maydanoz

1 demet dereotu

1 adet büyük boysoğan

6-7 dal taze soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

3 su bardağı mısır unu

1 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

HAMSİKOLİ NASIL YAPILIR?

Pazı, maydanoz, dereotu ve taze soğanı bol suyla yıkayıp temizledikten sonra, hepsini ince ince doğrayın ve derince bir kabın içerisine alın.

Hamsileri alın ve küçük küçük doğradıktan sonra, doğranmış yeşilliklerin üstüne ekleyin.

Kuru soğanı ince ince doğradıktan sonra bir miktar tuzla güzelce ovun ve ardından suyla durulayıp, onu da karışıma ilave edin.

Mısır unu, tuz, karabiber, zeytinyağı ve sıcak suyu da ilave edip, tüm malzemeleri yoğurun. Kek hamuruyla kurabiye hamuru arasında bir kıvamı olması gerekiyor hazırladığınız karışımın.

Bir fırın kabını tereyağı ile güzelce yağlayın ve hazırladığınız karışımı kaba boşaltın. Üstünü düzleştirdikten sonra, önceden ısıtılmış 170 derece fırında, üstü kızarana dek 60 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra dilimleyin ve sıcak ya da ılık olarak servis edin.