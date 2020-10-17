Mastercheff yarışmasında bu bölümde yarışmacılar Höşmerim yapıyor. TV8 ekranlarında yayımlanan Mastercheff Türkiye yarışmasını takip eden izleyiciler Masterchef Höşmerim nasıl yapılır? Höşmerim tarifi| Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

HÖŞMERİM MALZEMELERİ NELERDİR?

1 su bardağı irmik

50 g tereyağı (1/4 paket margarin)

1,5 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

Yarım su bardağı rendelenmiş dil peyniri veya tuzsuz yağlı peynir

Süslemek için kabuksuz badem

MASTERCHEFF HÖŞMERİM NASIL YAPILIR? HÖŞMERİM TARİFİ

Öncelikle yağ eritilir. İrmiği ekleyip altın sarısı bir renk alana dek kavurulur. Ayrı bir tencerede şeker, süt ve su kaynatılır. Bu şerbet altın sarısı renk alan irmiklerin üzerine dökülür. Dil peyniri rendelenerek tatlının içine ilave edilir. Peynirler eriyene dek pişirilir. Servis tabağına, kaşıkla düzgün şekiller vererek alınır. Üzeri kabuksuz bademler ile süslenir.

Masterchef Cunda Peynir Ezmesi nasıl yapılır? Cunda Peynir Ezmesi tarifi| Malzemeleri nelerdir?