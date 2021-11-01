Dünya mutfağından yemekler ve Türk mutfağının güzel lezzetlerinin yapıldığı Masterchef Türkiye, bu akşam 103. bölümüyle ekrana geldi. Kaptanlık oyununda yarışmacılar midye dolma yaptı. Peki Masterchef Midye dolma nasıl yapılır? | Midye dolma tarifi | Malzemeleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

MİDYE DOLMA MALZEMELERİ NELERDİR?

60 adet midye (büyük boy)

600 gr zeytinyağı

8 su bardağı su

250 gr kuş üzümü

1.5 kilo soğan

1 demet dereotu 200 gr.

beyaz fıstık

4 su bardağı pirinç

2 çorba kaşığı toz şeker

karabiber

yenibahar

tarçın

tuz

MASTERCHEF MİDYE DOLMA NASIL YAPILIR? MİDYE DOLMA TARİFİ

Midyeleri temizleyip, bol suda yıkayın. Bir bıçak yardımı ile kenarlarından açın. İçindeki tüyü ve ufak et parçasını çıkarın. Tekrar bol suda yıkayın ve bir süzgeçte süzün. Soğanları ufak ufak doğrayın, fıstıkla beraber zeytinyağında sararıncaya dek kavurun. Yıkanmış pirinci ve tuzu ilave edin. Pirinç suyunu çekinceye dek kavurun. 4 su bardağı su, karabiber, tarçın, yenibahar, kuş üzümü ve toz şeker ilave edin. Orta hararetli ateşte suyunu çekinceye dek bekletin. Tencerenin kapağı kapatıp soğumaya bırakın. İnce ince kıydığınız dereotunu ilave edin. Malzemeyi süzülen midyelerin içine doldurun. Büyük bir tencerenin içine harlı ateşte midyeleri pişinceye dek kaynatın. Soğuduktan sonra midyelerin üzerine bir fırça yardımı ile zeytinyağı sürüp servis yapın.