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Masterchef Sarambula nasıl yapılır? | Sarambula tarifi | Malzemeleri nelerdir?

Masterchef Sarambula tarifi | Masterchef Türkiye'de haftanın son oyununda yarışmacılar Karadeniz mutfağına ait lezzetlerle yarıştı.Yarışmacıların ilk yemeği Sarambula izleyiciler tarafından merakla araştırıldı. Peki Masterchef Sarambula nasıl yapılır? |Sarambula tarifi | Malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Masterchef Sarambula nasıl yapılır? | Sarambula tarifi | Malzemeleri nelerdir?

Masterchef Türkiye'nin yeni. bölümündeKaradeniz mutfağı günün menüsü olarak belirlendi ve Sarambula menüde yer aldı. Peki Masterchef Sarambula nasıl yapılır? | Sarambula kek tarifi | Malzemeleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

SARAMBULA TARİFİ VE MALZEMELERİ

1 su bardağı mısır yarması
2 adet pırasa
2 adet kuru soğan
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 demet pazı
1 tatlı kaşığı tuz
2 çorba kaşığı tereyağı

SARAMBULA NASIL YAPILIR?

Soğanları ve pırasaları ince ince doğrayın.

Tereyağını tavada kızdırıp soğan ve pırasaları ilave edin ve kavurun.

Bu esnada pazıları ufak ufak doğrayın.

Maydanozları ince ince kıyın.

Kavrulan soğanlara pazı, maydanoz, kuru nane ve tuzu ilave edin.

5-6 dakika daha kavurduktan sonra içine mısır yarmasını ilave edin.

2 su bardağı suyu da ekleyip mısırlar suyu çekene kadar pişirin.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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