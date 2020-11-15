Masterchef Siron nasıl yapılır? Siron tarifi ve malzemeleri
Masterchef'in bugün yayınlanan yeni bölümünde Karadeniz mutfağına ait yemekleri, yarışmacılara yaptırıldı. Siron bu yemeklerin arasında yer aldı. Peki, Masterchef Siron nasıl yapılır? Siron tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...
Masterchef'in bugün yayınlanan yeni bölümünde Karadeniz mutfağına ait yemekleri, yarışmacılara yaptırıldı. Peki, Masterchef Siron nasıl yapılır? Siron tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...
SİRON MALZEMELERİ
4 su bardağı un
1.5 su bardağı su
Yarım kg yoğurt
3-4 diş sarımsak
4 çorba kaşığı tereyağı
Tuz
MASTERCHEF SİRON NASIL YAPILIR?
-Unu hamur yoğurma kabına alıp tuz ve azar azar su ekleyerek yoğurun. Hamurdan yumurta büyüklüğünde bezeler yapıp oklava ile yufka şeklinde açın.
-Yufkaları sacın üzerinde iki taraflı olarak pişirip bir kenara alın.
-Yufkaları birer birer rulo yaparak sarın ve ruloları 2'şer cm eninde kesin. Yuvarlak fırın tepsisini yağlayıp kestiğiniz hamurları yan yana aralıksız olarak sıkıca dizin.
-Sarımsakları temizleyip ezin ve yoğurda ekleyin. Tuz ilave edip çırpın. Tereyağını eritin.
-Hamurların üzerine eritilmiş sıcak tereyağını gezdirerek dökün. Sarımsaklı yoğurdu üzerine döküp yayın.
-Tepsiyi önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı sıcak fırına verin. 20 dakika pişirip sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun.