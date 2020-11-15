Masterchef'in bugün yayınlanan yeni bölümünde Karadeniz mutfağına ait yemekleri, yarışmacılara yaptırıldı. Peki, Masterchef Siron nasıl yapılır? Siron tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

SİRON MALZEMELERİ

4 su bardağı un

1.5 su bardağı su

Yarım kg yoğurt

3-4 diş sarımsak

4 çorba kaşığı tereyağı

Tuz



MASTERCHEF SİRON NASIL YAPILIR?

-Unu hamur yoğurma kabına alıp tuz ve azar azar su ekleyerek yoğurun. Hamurdan yumurta büyüklüğünde bezeler yapıp oklava ile yufka şeklinde açın.

-Yufkaları sacın üzerinde iki taraflı olarak pişirip bir kenara alın.

-Yufkaları birer birer rulo yaparak sarın ve ruloları 2'şer cm eninde kesin. Yuvarlak fırın tepsisini yağlayıp kestiğiniz hamurları yan yana aralıksız olarak sıkıca dizin.

-Sarımsakları temizleyip ezin ve yoğurda ekleyin. Tuz ilave edip çırpın. Tereyağını eritin.

-Hamurların üzerine eritilmiş sıcak tereyağını gezdirerek dökün. Sarımsaklı yoğurdu üzerine döküp yayın.

-Tepsiyi önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı sıcak fırına verin. 20 dakika pişirip sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun.