TV 8'in sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'nin 24 Ağustos Salı günkü bölümünde Som yapıldı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı programı izleyenler Som tarifini merak etti. Peki Masterchef Som nasıl yapılır? | Som tarifi | Malzemeleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

SOM MALZEMELERİ NELERDİR?

Barbun 2 adet (Yaklaşık 120 gr)

Gremolata

Galeta unu 24 gr

Panko (Ekmek kırıntısı) 11 gr

Parmesan 50 gr (Rendelenmiş)

Maydanoz 8 gr

Dereotu 8 gr

Taze nane 4 gr

Taze fesleğen 11 gr

Taze soğan 9 gr

Sarımsak 1 diş

Güner içi 13 gr

Ceviz içi 15 gr

Zeytinyağı 100 ml

Tuz

Taze çekilmiş tane karabiber

Garnitür

Krem balzamik 5 gr

Ceviz içi (İri çekilmiş) 50 gr

Toz esmer şeker 4 gr

MASTERCHEF SOM NASIL YAPILIR? SOM TARİFİ

Barbun balıklarının pulları alınır ve içi temizlenir. Kılçıkları ve omurgası alınır. Kelebek fileto olacak şekilde açılır.

GREMOLATA

Galeta unu, panko, maydanoz, dereotu, taze nane, fesleğen, taze soğan, parmesan, sarımsak güner içi, ceviz içi, tuz ve karabiber hafif pütürlü kalacak şekilde blenderden geçirilir, son olarak zeytinyağı eklenerek karıştırılır.

Hazırlanan gremolata barbun filetolarının içerisine doldurulur Pişirme kâğıdı serilmiş fırın tepsisine barbunlar yerleştirilir. Önceden buhar ayarında ısıtılmış 100 derece fırında 12 dakika pişirilir. Fırından çıkarılan barbun balıkları tabağa alınır.

Bir fırça yardımıyla krem balzamik tabağa sürülür. Üzerine de esmer toz şeker ve ceviz içi serpilir, pürmüz ile kızartılır.

MASTERCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Medya yapımcılığında TV8'de ekranlarına geçmiştir..

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur.

2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır.

2020'de aynı jüriyle devam eden MasterChef Türkiye bu sezon da aynı şekilde devam ediyor.