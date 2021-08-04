Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'nin 4 Ağustos Çarşamba günkü bölümünde yarışmacılar hünerlerini sergiledi. Masterchef Türkiye'nin 4 Ağustos Çarşamba günü yayınlanan bölümünde su böreği yapıldı. Peki Masterchef su böreği nasıl yapılır? | Su böreği tarifi | Malzemeleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

SU BÖREĞİ MALZEMELERİ NELERDİR?

6 yumurta

1 çay bardağı su

1 yemek kaşığı tuz

Ele yapışmayan sıkı bir hamur için alabildiğince un

İçi için:

salamura köy peyniri veya herhangi bir peynir

yarım kilo tereyağı

maydanoz

Haşlamak için

su ve tuz

MASTERCHEF SU BÖREĞİ NASIL YAPILIR? SU BÖREĞİ TARİFİ

Yumurtalara suyu ekledikten sonra karıştırırız. Karışınca unu ve tuzu ilave ederek sıkı bir hamur yoğururuz. Bu hamurdan yumurtadan biraz büyük bezeler yaparız.12 tane beze çıkar. Bezelerin üzerini hafif nemli bir tülbentle örter, Yarım saat dinlendiririz. Diğer tarafta rendelemiş olduğumuz peyniri ve ince kıydığımız maydanozu birbiriyle harmanlarız. Başka bir tavaya yağı koyar eritiriz. Yağ ve peynir hazır olur. Dinlenmiş olan bezeleri un yardımıyla açarız. 4 tanesini açınca genişçe bir tencerede kaynamakta olan suyun içerisine öncelikle tuz atarız. Tuz olmazsa yufka parçalanır. Sudan çıkmaz. Sonra açtığımız yufkaları iki elimizle tutarak yavaşça suyun içine serer gibi bırakırız. Tahta kaşıkla kenarlardan yufkanın üzerine su atarız ki yufka birbirine yapışmasın. Islanan yufkayı hemen yanımızda bulunan soğuk su dolu kabın içine alırız.

Sonra elimizle fazla suyunu sızdırarak yağlamış olduğumuz tepsiye buruşuk bir şekilde yerleştiririz. Soğuk su ılıklaşacağından 3 yufkada bir suyu değiştiririz. Soğuk olmalı. 4. yufkaya da aynı işlemi uyguladıktan sonra arasına peynirli karışımdan yayar, üzerine tereyağını gezdiririz. Her 4 yufkada aynı işlemi yaparız (2 defa). Tereyağını da bu işlemleri yapmak için göz kararı 3’e böleriz. En üst kısmada 4 yufkayı aynı şekilde serdikten sonra üzerini tereyağıyla yağlarız. Pişerken kabarmaması için pişirmeden önce dilim dilim keseriz. 200 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar yarım saat pişiririz.

MASTERCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Medya yapımcılığında TV8'de ekranlarına geçmiştir..

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur.

2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır.

2020'de aynı jüriyle devam eden MasterChef Türkiye bu sezon da aynı şekilde devam ediyor.