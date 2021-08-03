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Masterchef Tiramisu nasıl yapılır? | Tiramisu tarifi | Malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye yeni sezonunda da izleyicinin radarında. MasterChef Türkiye'nin 2. bölümünde hünerlerini sergileyen yarışmacılar Tiramisu yaptı. Peki Masterchef Tiramisu nasıl yapılır? | Tiramisu tarifi | Malzemeleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

Masterchef Tiramisu nasıl yapılır? | Tiramisu tarifi | Malzemeleri nelerdir?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'nin 3 Ağustos Salı günkü bölümünde yarışmacılar hünerlerini sergiledi. Tiramisunun yapıldığı program yarışmacıların kıyasıya rekabeti ile dikkat çekti. Peki Masterchef Tiramisu nasıl yapılır? | Tiramisu tarifi | Malzemeleri nelerdir? İşte detaylar.... 

TİRAMİSU MALZEMELERİ NELERDİR?

Tiramisu Muhallebisi İçin;

1 paket labne peyniri (200 gram)
2.5 su bardağı süt
3 tepeleme yemek kaşığı un
1 tane yumurta
3 tepeleme yemek kaşığı toz şeker 

Üzerini Islatmak İçin;

Yarım su bardağı sıcak su (½ Bardak)
Bir paket 3'ü bir arada kahve

Üzerini Süslemek İçin;

Alabildiğince kakao

MASTERCHEF TİRAMİSU NASIL YAPILIR? TİRAMİSU TARİFİ

Un, şeker, süt ve yumurtayı bir kaba koyup ocakta kaynatın. Kaynayana kadar karıştırmanız gerekir. Piştikten sonra ocağın üzerinden alıp soğumaya bırakın. Ortalama 15 dakika kadar soğuttuktan sonra labne peyniri ilave edip çırpın. Dilerseniz mikser kullanarak daha pürüzsüz bir kıvam elde edebilirsiniz. Bir yandan da kahveyi sıcak suda kaynattıktan sonra soğumasını bekleyin. Büyükçe bir servis tabağına pandispanya kekinin bir katını koyup kahvenin yarısıyla ıslatın.

Kek üzerine hazırladığınız kremanın yarısını koyup  diğer yarısını da ıslatıp üzerini kapatın. Kalan kremayı pastanın üzerine döküp bütün kenarları komple kapanacak şekilde yayın. Son aşamada bir süzgeç yardımıyla pastanın üzerine kakao dökün. Buzdolabında birkaç saat dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. Bir gün önce bekletirseniz lezzetinin daha iyi olduğunu görebilirsiniz. Dilerseniz, tiramisuyu kakaolu dondurma ile birlikte servis edebilirsiniz.

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MASTERCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Medya yapımcılığında TV8'de ekranlarına geçmiştir..

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır. 

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur.

2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır.

2020'de aynı jüriyle devam eden MasterChef Türkiye bu sezon da aynı şekilde devam ediyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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