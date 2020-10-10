Mastercheff Türkiye yine nefis menüsüyle göz kamaştırıyor. Yarışma programları arasında en çok takip edilen programın yarışmacıları bu haftaki bölümünde Adana'ya konuk oldu. Yeni bölümde menüde yer alan Adana Kebabı hakkında araştırmalar da hız kazandı. İşte merak edilen Mastercheff Adana Kebabı nasıl yapılır? Adana Kebabı tarifi| Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları...

ADANA KEBABI MALZEMELERİ NELERDİR?

2 kilo satır arası kuzu kıyma

200 gr kuyruk yağı

4 adet kırmızı biber

Pul biber

Tuz

Adana kebap sunumu

Lavaş

Domates

Sivri biber

Kuru soğan

MASTERCHEFF ADANA KEBABI NASIL YAPILIR? ADANA KEBABI TARİFİ

Derin bir kabın içinde satır arası kıymayı, kuyruk yağı , incecik doğranmış kırmızı biberi, pulbiber ve tuzu karıştırıp yoğurun. 2 saat kadar buzdolabında dinlendirin. Elimizi hafif suyla ıslatarak, yassı şişlere dizelim ve ızgarada ya da fırın tepsisinde arkalı önlü çevirerek, etler kızarana kadar pişirelim. Izgara domates, biber, soğanlarla birlikte sunum yapabilirsiniz. Afiyet olsun.