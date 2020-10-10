Yarışma programlarının en sevileni Mastercheff Türkiye bu hafta da yine en çok izlenen programlar arasında yerini aldı. Kıyasıya mücadelenin olduğu programın bu haftaki menüsünde Karakuş tatlısı var. Peki Mastercheff karakuş tatlısı nasıl yapılır? Karakuş tatlısı tarifi| Malzemeleri nelerdir?

KARAKUŞ TATLISI MALZEMELERİ NELERDİR?

1 yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı su

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sirke

1 silme çay kaşığı tuz

Bir fiske kabartma tozu

4 su bardağı un (Unun çeşidine göre miktar değişebilir)

Şerbeti için;

3 su bardağı şeker

3. 5 su bardağı su

Yarım küçük limon

MASTERCHEFF KARAKUŞ TATLISI NASIL YAPILIR? KARAKUŞ TATLISI TARİFİ

Önce şerbeti hazırlayın. Şeker, su ve limonu bir tencereye alıp, kaynamaya başladıktan sonra 20-25 dakika kadar kaynatın. Soğumaya bırakın.

Hamur malzemeleriyle kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğurun.

Hamuru 6 bezeye ayırın. Bezeleri 20 dakika kadar dinlendirin.

Bezelerin altına ve üstüne nişasta serperek açabildiğiniz kadar ince açın. Hamur gerçekten çok kolay açılıyor.

Açtığınız yufkayı oklavanın yardımıyla 4-5 parmak genişliğinde katlayın. Katlar akordion gibi olacak. Ya da, hani kağıttan yelpaze yaparken bir öne, bir arkaya katlardık ya; işte öyle katlar yapacağız.

Yarısına kadar katlayınca, takriben 3 cm aralıklarla ceviz dizip kalan yufkayı da cevizin üzerine aynı şekilde katlayın.

Cevizlerin aralarında kalan boşlukları iki parmağınızla sıktırın.

Sıktırdığınız yerleri bıçakla kesin.

Tatlıları kızgın yağa atın ve ve ocağın altını kısın. Her iki tarafını da nar gibi kızartın.

Kızarmış tatlıları soğuk şerbete atın. Arkalı, önlü şerbete bulayın ve şerbetin içinde fazla bekletmeden alın.