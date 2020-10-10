Masterceff Türkiye'de 10 Ekim Cumartesi günü açıklanan menüde sarımsaklı köfte yer alıyor. Bu kapsamda izleyiciler Mastercheff Sarımsaklı Köfte nasıl yapılır? Sarımsaklı Köfte tarifi| Malzemeleri nelerdir? sorularını araştırmaya başladı. Bizler de sizler için bu enfes yemeğin tarifini derledik. İşte Sarımsaklı Köftenin malzemeleri ve yapılışı...

SARIMSAKLI KÖFTE MALZEMELERİ NELERDİR?

1 kilogram bulgur

2 su bardağı un

1 su bardağı irmik

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı biber salçası

1 baş sarımsak

3 adet domates

Birkaç dal maydanoz

Pişirmek için:

Su

Tuz

Limon tuzu

MASTERCHEFF SARIMSAKLI KÖFTE NASIL YAPILIR? SARIMSAKLI KÖFTE TARİFİ

Bulgur ve irmiği bir kaba koyup üzerini geçmeyecek şekilde soğuk su koyup çekmesini bekleyin

Salçayı, tuzu ve pul biberi koyup yoğuruyoruz., kıvama gelince unu da ekleyip tekrar yoğurun

Küçük top halinde avucumuzun içinde yuvarlayıp serçe parmağımızla şekil verin

Tenceremizde su kaynatıyoruz ve köftelerimizi içine katıyoruz. 10-15 dakika pişirin, çok pişirmemeye dikkat edin.

Ayrı bir tencereye domatesleri rendeleyin, dövdüğünüz sarımsakları içine koyup limon tuzu pul biber tuz salça ve sıvı yağla birlikte pişirin.

Pişen köftelerin suyunu süzüp sosunu üzerine dökün.

Maydanozla servis yapın.