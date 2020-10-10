Mastercheff yüksük çorbası nasıl yapılır? Yüksük çorbası tarifi| Malzemeleri nelerdir?
Mastercheff Türkiye yarışmacıları bu hafta Adana'ya konuk oldu. Yarışmacıların yapacağı menüler de belli oldu. Bu kapsamda yarışmacılar yüksük çorbası yapacaklar. Peki Mastercheff yüksük çorbası nasıl yapılır? Yüksük çorbası tarifi| Malzemeleri nelerdir?
Milyonlarca izleyicisi olan TV 8'in en çok sevilen yarışma programı Mastercheff Türkiye'de bu hafta yarışmacılar menüde yer alan yüksük çorbasını yapacaklar. Yarışmacıların kıyasıya mücadele edeceği bu haftanın yemeğinde yüksük çorası mevcut. Peki Mastercheff yüksük çorbası nasıl yapılır? Yüksük çorbası tarifi| Malzemeleri nelerdir? İşte tarifi haberimizde..
YÜKSÜK ÇORBASI MALZEMELERİ NELERDİR?
Hamur İçin:
1 yumurta
1 çorba kaşığı İrmik(1/2 (yarım) su bardağı su ile ıslatılacak)
400-450 gr un
1/2 (yarım) su bardağı su
Tuz
İç Malzeme:
200-250 g kıyma
1 orta boy soğan
Tuz
Karabiber
Çorba İçin:
250 g Hamur(1 bezeden elde edilmiş)
1,5 litre su
1 kaşık biber salçası
1,5 Çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı kuru nane
1 su bardağı haşlanmış Nohut
3 Çorba kaşığı limon suyu
Tuz
MASTERCHEFF YÜKSÜK ÇORBASI NASIL YAPILIR? YÜKSÜK ÇORBASI TARİFİ
Tereyağını bir tencerede eritin ve üzerine salçayı ilave edip bir kaç dakika kavurun.
Üzerine et suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın.
Et suyu kaynadığında içerisine mantıları ve haşlanmış nohutları ilave edin.
Ardından tuz ve naneyi ekleyip, mantılar yumuşayana dek yaklaşık 20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis edin.