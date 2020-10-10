Milyonlarca izleyicisi olan TV 8'in en çok sevilen yarışma programı Mastercheff Türkiye'de bu hafta yarışmacılar menüde yer alan yüksük çorbasını yapacaklar. Yarışmacıların kıyasıya mücadele edeceği bu haftanın yemeğinde yüksük çorası mevcut. Peki Mastercheff yüksük çorbası nasıl yapılır? Yüksük çorbası tarifi| Malzemeleri nelerdir? İşte tarifi haberimizde..

YÜKSÜK ÇORBASI MALZEMELERİ NELERDİR?

Hamur İçin:

1 yumurta

1 çorba kaşığı İrmik(1/2 (yarım) su bardağı su ile ıslatılacak)

400-450 gr un

1/2 (yarım) su bardağı su

Tuz

İç Malzeme:

200-250 g kıyma

1 orta boy soğan

Tuz

Karabiber

Çorba İçin:

250 g Hamur(1 bezeden elde edilmiş)

1,5 litre su

1 kaşık biber salçası

1,5 Çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı kuru nane

1 su bardağı haşlanmış Nohut

3 Çorba kaşığı limon suyu

Tuz

MASTERCHEFF YÜKSÜK ÇORBASI NASIL YAPILIR? YÜKSÜK ÇORBASI TARİFİ

Tereyağını bir tencerede eritin ve üzerine salçayı ilave edip bir kaç dakika kavurun.

Üzerine et suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Et suyu kaynadığında içerisine mantıları ve haşlanmış nohutları ilave edin.

Ardından tuz ve naneyi ekleyip, mantılar yumuşayana dek yaklaşık 20 dakika pişirin. Sıcak olarak servis edin.