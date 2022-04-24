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Masumlar Apartmanı hayranlarına kahreden haber! Düşük reytinglerin kurbanı oldu

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’ndan hayranlarına kötü haber geldi. Son alınan bilgilere göre, düşük reytinglere kurban giden dizinin fişi çekildi.

Masumlar Apartmanı hayranlarına kahreden haber! Düşük reytinglerin kurbanı oldu

TRT1 kanalında sevilerek izlenen dizi Masumlar Apartmanı’ndan üzen haber geldi. Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Madanoğlu ve Rana Mamatlıoğlu'nun ele aldığı psikoloji ve dram türündeki diziden kahreden haber geldi.

Masumlar Apartmanı hayranlarına kahreden haber! Düşük reytinglerin kurbanı oldu

DÜŞÜK REYTİNGLERE KURBAN GİTTİ

Başrollerde, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz gibi oyuncuların yer aldığı Masumlar Apartmanı final tarihini açıklayarak, seyirciyi adeta yasa boğdu.

Masumlar Apartmanı hayranlarına kahreden haber! Düşük reytinglerin kurbanı oldu

Senaryolarıyla izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran, tüm Türkiye’nin gündemine düşen dizinin final kararı dizi severleri derinden üzdü. Alınan bilgilere göre Masumlar Apartmanı dizisi, 71. bölümde final yapacak. Sevilen dizinin final alma kararı nedeninin düşük reytingler olduğu belirtildi.

Masumlar Apartmanı hayranlarına kahreden haber! Düşük reytinglerin kurbanı oldu

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