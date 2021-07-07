MEB il içi yer değiştirme kontenjanları 2021| İl içi kontenjan açıklayan iller 2021

MEB il içi tayin atama takvimine göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 8 Temmuz'da başlayacak. MEB, il içi yer değiştirme başvuruları için kılavuz yayımladı. Peki, MEB il içi kontenjan listesi yayımlandı mı? İl içi tayin atama başvurusu nasıl yapılır? 2021 İl içi atama başvuru şartları neler? işte tüm ayrıntılar...

MEB İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Öğretmenlerin isteğe bağlı il içi yer değiştirme başvuruları 8-14 Temmuz 202 tarihleri arasında alınacak.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

MEB il içi yer değiştirme başvurusu yapacak öğretmenler için aranan şartlar aşağıdaki gibidir;



* Adaylığı kaldırılmış olmak,



* 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,



* 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

2021 İL İÇİ ATAMA DUYURUSU VE KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

MEB İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İl içi yer değiştirme başvurular elektronik ortamda alınacak olup, öğretmenler Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edecekler.

Duyuruya göre atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 okul tercih edebilecek.

YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB il içi tayin atama sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak. Görevden ayrılma işlemleri de 2 Ağustos itibarıyla yapılacak.

İL İÇİ KONTENJAN AÇIKLAYAN İLLER 2021

İllerin üzerinde tıklayarak kontenjan bilgisine ulaşabilirsiniz.

AMASYA

BİTLİS

DENİZLİ

KONYA

MANİSA

KAHRAMANMARAŞ

MARDİN

SAMSUN

TOKAT

AKSARAY

KARAMAN

AĞDIR

KARABÜK

OSMANİYE

DÜZCE

*İller yayınladıkça liste güncellenecektir.