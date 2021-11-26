Melisa Şenolsun Ekin Mert Daymaz ile sevgili mi oldu? El ele yakalanan ikili arasında ilişki mi başladı?Rainbow Polikarbonat halka arz ne zaman? Eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? Rainbow Polikarbonat halka arz hisse koduPremier Lig'de efsaneleşen Asprilla, porno yıldızı olmanın eşiğinden döndü!Kırklareli'nde vatandaşları panikleten mesaj! Telefonundaki mesajı görenler şoke oldu, neye uğradığını şaşırdı! Valilik gerçeği açıkladıDilan Çiçek Deniz aşka doydu! Reklam Yönetmeni sevgilisi Thor ile görüntüleri çok konuşulacak!Gelinim Mutfakta 26 Kasım 2021 Cuma puan durumu | 26 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Altay'ın yeni stadının ismini açıkladı!Gelinim Mutfakta dilber pastası tarifi | Lezzetiyle tatlıya doyuracak!Son dakika | Gezi Parkı davasının ikinci duruşmasında karar verildi: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildiCumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de deprem konutlarının teslim töreninde konuştu: Bugüne kadar ne söz verdiysek yaptık
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Melisa Şenolsun Ekin Mert Daymaz ile sevgili mi oldu? El ele yakalanan ikili arasında ilişki mi başladı?

Masumlar Apartmanı dizisiyle ekrana gelen Melisa Şenolsun'un Ekin Mert Daymaz'la ile aralarında bir aşk olduğu iddia edilmişti. Ekin Mert Daymaz cephesinden bir açıklama gelmezken, Melisa Şenolsun'dan yanıt gecikmedi. Peki, Melisa Şenolsun Ekin Mert Daymaz ile sevgili mi oldu? El ele yakalanan ikili arasında ilişki mi başladı? İşte Melisa Şenolsun'un sosyal medyadan yaptığı açıklama...

Melisa Şenolsun Ekin Mert Daymaz ile sevgili mi oldu? El ele yakalanan ikili arasında ilişki mi başladı?

Melisa Şenolsun işletmeci sevgilisi Umut Evirgen'le ilişkilerini sonlandırmıştı. Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun'un adı bu kez de kendisi gibi oyuncu olan Ekin Mert Daymaz ile yan yana geldi. Peki, Melisa Şenolsun Ekin Mert Daymaz ile sevgili mi oldu? El ele yakalanan ikili arasında ilişki mi başladı? İşte Melisa Şenolsun'un sosyal medyadan yaptığı açıklama...

Melisa Şenolsun Ekin Mert Daymaz ile sevgili mi oldu? El ele yakalanan ikili arasında ilişki mi başladı?

MELİSA ŞENOLSUN EKİN MERT DAYMAZ İLE SEVGİLİ Mİ OLDU? EL ELE YAKALANAN İKİLİ ARASINDA İLİŞKİ Mİ BAŞLADI?

Şenolsun, Ekin Mert Daymaz ile Cihangir'de el ele yürürken kameralara takılması ile aralarında bir aşk olduğu söylentileri ortaya atıldı. Ortada dolaşan söylentilere güzel oyuncu Melisa Şenolsun'dan beklenen açıklama geldi.

Melisa Şenolsun Ekin Mert Daymaz ile sevgili mi oldu? El ele yakalanan ikili arasında ilişki mi başladı?

İddiaları Berlin'den yanıtlayan Melisa Şenolsun, " arkadaşlar panik yok! Kalbim boş. Bana da bu açıklamayı yaptırdınız ya" diyerek söylentilere ironi yaparak isyan etti. 

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