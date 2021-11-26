Melisa Şenolsun işletmeci sevgilisi Umut Evirgen'le ilişkilerini sonlandırmıştı. Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun'un adı bu kez de kendisi gibi oyuncu olan Ekin Mert Daymaz ile yan yana geldi. Peki, Melisa Şenolsun Ekin Mert Daymaz ile sevgili mi oldu? El ele yakalanan ikili arasında ilişki mi başladı? İşte Melisa Şenolsun'un sosyal medyadan yaptığı açıklama...

MELİSA ŞENOLSUN EKİN MERT DAYMAZ İLE SEVGİLİ Mİ OLDU? EL ELE YAKALANAN İKİLİ ARASINDA İLİŞKİ Mİ BAŞLADI?

Şenolsun, Ekin Mert Daymaz ile Cihangir'de el ele yürürken kameralara takılması ile aralarında bir aşk olduğu söylentileri ortaya atıldı. Ortada dolaşan söylentilere güzel oyuncu Melisa Şenolsun'dan beklenen açıklama geldi.

İddiaları Berlin'den yanıtlayan Melisa Şenolsun, " arkadaşlar panik yok! Kalbim boş. Bana da bu açıklamayı yaptırdınız ya" diyerek söylentilere ironi yaparak isyan etti.