Farklı yapılış çeşitleriyle kahvaltılıkları süsleyen menemenin nasıl yapıldığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, arama motoruna Menemen tarifi, yapılışı, malzemeleri | Menemen nasıl yapılır? yazarak öğrenmeyi sürdürüyor. Biz de haberimizde menemen tarifini, yapılışını ve içindeki malzemelerini ayrıntılı olarak derledik. İşte o bilgiler...

MENEMEN TARİFİ

MENEMEN MALZEMELERİ

3 domates

3 adet yeşil biber

1 çay kaşığı tuz

3 adet yumurta

Karabiber ya da kimyon

- Soğanlı yapacaksanız 1 adet ince kıyılmış soğan

- Sucuklu yapacaksanız 7-8 dilim sucuk

- Kaşarlı yapacaksanız küçük bir 1 kase rendelenmiş kaşar

ÜZERİ İÇİN:

Kekik

MENEMEN NASIL YAPILIR?MENEMEN YAPILIŞI

Yeşil biberleri ince ince dilimleyip yağda rengi dönene dek pişirin. (Yakmamaya özen gösterin.) Ardından küp küp doğranmış ya da rendelenmiş domatesleri ekleyin. Domatesler pişerken dilediğiniz baharatları ve tuzu ekleyin. Domatesler suyunu salıp çekmeye başlarken ve tamamen yumuşamışken yumurtaları da kırıp karıştırın. Yumurtalar piştiğin de menemeniniz yemeye de hazır demektir. Menemeni yumurtasız olarak da yiyebilirsiniz. Domates piştikten sonra ocaktan alınıp da servis edilebilir

Eğer menemeni soğanlı yapacaksanız; en başta biberlerle beraber ince ince doğranmış bir soğanı da malzemelere eklemelisiniz.

Kaşarlı istiyorsanız menemenin yumurtası pişmeye yakın kaşar rendesinin tamamını menemenin üzerine boşaltın ve tavanın üzerini de bir kapakla kapatıp 1 dakika ateşte ve 1 dakika da ocağı kapatıp bekleterek pişirin.

Sucuklu menemen yapmak isterseniz de biberden sonra yarım ay şeklinde dilimlenmiş sucukları ekleyip pişirmelisiniz. Sonra sırayla domates ve yumurta eklenebilir.

Tüm bu seçeneklerden kendi menemen tarifinizi de oluşturabilirsiniz. Menemen piştikten sonra üzerine kekik serpip tava ile servis edebilirsiniz.

MENEMENİN FAYDALARI NELERDİR?

Menemenin içerisinde biber, domates, yumurta ve soğan gibi bol vitamin içeren malzemeler bulunuyor. Örneğin yeşil biber bol miktarda C vitamini, beta karoten, A, E, B1, B2 ve K vitamini içeriğiyle kansere karşı oldukça etkili ve göz sağlığı için de faydalı. Antioksidan özelliğiyle yaşlanmanın etkilerini geciktirirken vücudun enfeksiyonlara karşı korunmasını sağlıyor ve vücudun toksinlerden temizlenmesine yardımcı oluyor. Soğan B ve C vitamini, kükürt, lif, demir ve tiamin açısından oldukça zengin bir besin. İçermiş olduğu asitler bağırsak ve mide rahatsızlıklarına karşı koruyucu yönde bir etkiye sahip. Doğal antibiyotik olarak görülen soğan kalp ve damar rahatsızlıklarına iyi geliyor.

Menemenin olmazsa olmazı domates ise özellikle A ve C vitaminleri bakımından zengin. Bunun dışında likopen, folikasit, beta karoten ve lutein gibi maddeler sayesinde öğrenme, hafıza, uyku ve obezite ile alakalı sorunları önleyici bir etkiye sahip. Ayrıca cildin pürüzsüz ve sağlıklı görünmesine de yardımcı oluyor. Son olarak menemenin en yüksek besin değerini yumurta içeriyor. B vitamini, Omega-3, kolin, selenyum ve D vitamini içeriğiyle büyüme ve gelişme üzerinde olumlu etkileri bulunuyor. Kas ve hormonların düzenli çalışmasına yardımcı olurken kanser ve kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor ve kalp hastalıklarına karşı koruyor. Diğer yandan yemeğin üzerine rendelenen kaşar ile protein ihtiyacınızın büyük bir kısmı karşılayabilirsiniz.

MENEMEN HANGİ MEVSİMDE YENİR?

Yaz mevsiminde taze olarak sofralara gelen domateslerle sıcak havalarda rahatlıkla tüketebileceğiniz bir yiyecek olan menemen ilkbaharda da kahvaltı sofralarını süslüyor. Kışın domatesin mevsimi olmasa da yaz aylarında yapıp kavanozlarda saklandığı için her mevsimde tüketilme şansı var. Eğer kavanozda hazırlamayı tercih etmiyorsanız yaz aylarında sulu ve lezzetli domateslerle menemen yiyebilirsiniz.

MENEMEN NASIL SAKLANIR?

Menemeni kış mevsimi için cam kavanozlarda saklamak mümkün. Bunun için bol miktarda satın aldığınız domatesleri yıkayıp kabuklarını soyun. Biberleri hafif yağda kavurun. Rendelenmiş domatesleri içine atıp bir tutam tuz ekleyin. Bu sırada diğer tarafta kavanozları sıcak suda bekletin. Kepçe yardımıyla malzemeleri cam kavanozların içine yerleştirin ve kapakların ağzını sıkıca kapatın. Kapağı aşağıya gelecek şekilde ters çevirerek battaniyeye sarın ve ertesi gün güneş görmeyen bir yere kaldırın. Canınız çektiğinde sakladığınız bu kavanozları kullanarak kahvaltınızda menemene yer verebilirsiniz. Derin dondurucuda ise buzdolabı poşetinin alt kısmına domates, üst kısmına biber koyarak muhafaza edebilirsiniz. Bu şekilde mevsiminde satın alınarak saklanıldığında domates ve biberler ilk günkü tazeliğini koruyabiliyor.