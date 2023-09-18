Millet ittifakından itiraflar art arda geliyor! İYİ Partili Bilge Yılmaz: Kılıçdaroğlu kendi çıkarı için oluşturdu

Millet ittifakında yaşanan seçim yenilgisinden sonra partiler bir birlerini suçlamaya devam ediyor. İYİ Parti milletvekili Bilge Yılmaz çok tartışılacak bir açıklamada bulunarak "Kılıçdaroğlu Millet ittifakını kendi çıkarı için oluşturdu" dedi.

YAYINLAMA
Google News
Millet ittifakından itiraflar art arda geliyor! İYİ Partili Bilge Yılmaz: Kılıçdaroğlu kendi çıkarı için oluşturdu

Seçim öncesi Erdoğan karşıtlığıyla oluşturulan 6'lı Masa, seçimi kaybedince birbirlerini ve milleti nasıl kandırdıklarını tek tek itiraf etmeye devam ediyor.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'ya adaylığını dayattığı için kaybettiklerini söyledi.

"KILIÇDAROĞLU İTTİFAKI KENDİSİ İÇİN KURDU"

Yılmaz, "Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları, kendi geleceklerini milletimizin menfaatlerinin önüne koyarak kendi çarklarını döndürecek şekilde ittifakı tasarladılar. Süreç dürüst ve şeffaf bir şekilde yürütülmedi. Son düzlükte ortakların yapıcı önerilerini reddeden bir tek adam dayatmasıyla ardı ardına hatalar yapıldı. Ve seçim AK Parti'ye adeta hediye edildi" diye konuştu.

Millet ittifakından itiraflar art arda geliyor! İYİ Partili Bilge Yılmaz: Kılıçdaroğlu kendi çıkarı için oluşturdu

BİLE YILMAZ'IN X HESABINDAN YAPTIĞ AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

Partiler ve siyasi aktörler seçim sonrası yeni yollar arayışında. Burada doğruyu bulabilmek için teşhisin doğru yapılması şart.

Kolay kazanılacak bir seçimi yanlış strateji yüzünden kaybettik. Peki bu strateji neden yanlış inşa edildi?

Aslında cevap çok basit. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları, kendi geleceklerini milletimizin menfaatlerinin önüne koyarak kendi çarklarını döndürecek şekilde ittifakı tasarladılar. Süreç dürüst ve şeffaf bir şekilde yürütülmedi. Son düzlükte ortakların yapıcı onerlilerini reddeden bir tek adam dayatmasıyla ardı ardına hatalar yapıldı. Ve seçim AK Parti’ye adeta hediye edildi.

Benzer stratejileri uygulayıp farklı sonuçlar beklemeyi bırakmalıyız. Hemen her partide bulunan ve Kılıçdaroğlu’nun ittifak modelini merkeze alan anlayış ile daha fazla yol yürüyemeyiz. Reddettiğimiz model, kusursuz işleyen ve başarılı bir ittifak değildir. Aksine istisnasız bütün ittifak partilerini zayıflatan ve başarısızlık karşısında sorumluların maliyet ödemediği problemli bir yapıdır. Toplumdaki karamsarlığı ve çaresizliği kıracak, özellikle gençlerimize umut verecek formüllere, politikalara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.

Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye sahipsiz değildir, muhakkak ki çözüm üreteceğiz!

CHP, İYİ Parti ittifakı tamamen bitti, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! 'Saygıyla karşılıyoruz, İttifak zaten bitti'CHP, İYİ Parti ittifakı tamamen bitti, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! 'Saygıyla karşılıyoruz, İttifak zaten bitti'

İYİ Parti yerel seçim kararını açıkladı: Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş detayıİYİ Parti yerel seçim kararını açıkladı: Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş detayı

Gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Partinin İstanbul, Ankara, Bolu, Konya, Yalova, Hatay, Trabzon, Ordu ve Antalya adaylarını açıkladıGazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Partinin İstanbul, Ankara, Bolu, Konya, Yalova, Hatay, Trabzon, Ordu ve Antalya adaylarını açıkladı

İYİ Parti İzmir adayı Ümit Özlale'den Tunç Soyer'e zehir zemberek sözler ''Yarısı bankamatik memuru''İYİ Parti İzmir adayı Ümit Özlale'den Tunç Soyer'e zehir zemberek sözler ''Yarısı bankamatik memuru''

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir’den CHP’li Tanrıkulu’na tepkiİYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir’den CHP’li Tanrıkulu’na tepki

Türkiye felaketin eşiğinden dönmüş! İYİ Partili vekilden bomba itiraf! Seçimi kazansaydık...!Türkiye felaketin eşiğinden dönmüş! İYİ Partili vekilden bomba itiraf! Seçimi kazansaydık...!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Çok konuşulacak iddia! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kongre salonuna girişini bariyer çekerek engelledi
Çok konuşulacak iddia! İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kongre salonuna girişini bariyer çekerek engelledi
CHP'de kongre kaosu devam ediyor! İzmir'den sonra şimdi de Konya'da partililer bir birine girdi
CHP'de kongre kaosu devam ediyor! İzmir'den sonra şimdi de Konya'da partililer bir birine girdi
Tuncay Özkan, CHP İzmir İl Kongresi'nde çıkan kavgayı suyunu yudumlayarak ve gülerek izledi
Tuncay Özkan, CHP İzmir İl Kongresi'nde çıkan kavgayı suyunu yudumlayarak ve gülerek izledi
CHP İzmir il kongresinde partililer bir birine girdi küfürler havada uçuştu, yumruklar bir birine girdiler
CHP İzmir il kongresinde partililer bir birine girdi küfürler havada uçuştu, yumruklar bir birine girdiler
Son Haberler
A 101 Aldın, aldın 21 Eylül 2023 ürün kataloğunu yayınlandı, İşte o ürünler
A 101 Aldın, aldın 21 Eylül 2023 ürün kataloğunu yayınlandı, İşte o ürünler
BİM 19 Eylül 2023 Salı Ürün kataloğunu yayınlandı, çok uygun fiyatlar! İşte o ürünler
BİM 19 Eylül 2023 Salı Ürün kataloğunu yayınlandı, çok uygun fiyatlar! İşte o ürünler
Millet ittifakından itiraflar art arda geliyor! İYİ Partili Bilge Yılmaz: Kılıçdaroğlu kendi çıkarı için oluşturdu
Millet ittifakından itiraflar art arda geliyor! İYİ Partili Bilge Yılmaz: Kılıçdaroğlu kendi çıkarı için oluşturdu
İstanbul Beşiktaş'ta akıllara durgunluk veren olay! İş yerinden kovulunca müşterilerin üzerine tiner attı, O anlar kameraya yansıdı
İstanbul Beşiktaş'ta akıllara durgunluk veren olay! İş yerinden kovulunca müşterilerin üzerine tiner attı, O anlar kameraya yansıdı
Fatih Portakal'dan İYİ Partilileri çıldırtan yorum! 'Yanar döner bir parti zaten'
Fatih Portakal'dan İYİ Partilileri çıldırtan yorum! 'Yanar döner bir parti zaten'
Özgür Özel'e büyük şok! Kurultayda alması gereken oy kadar bile Retweet alamadı!
Özgür Özel'e büyük şok! Kurultayda alması gereken oy kadar bile Retweet alamadı!
Çok Okunanlar
Oğlunun sınıfını bastı duvardaki LGPT bayrağını yırtıp çöpe attı: ''Oğlumun adam olarak yetişmesini istiyorum''
Oğlunun sınıfını bastı duvardaki LGPT bayrağını yırtıp çöpe attı: ''Oğlumun adam olarak yetişmesini istiyorum''
Erdoğan'ın ABD çıkartması dünya gündeminde! 18 Eylül pazartesi gazete manşetleri
Erdoğan'ın ABD çıkartması dünya gündeminde! 18 Eylül pazartesi gazete manşetleri
Daire alacaklara müjdeli haber! 81 il için yeni konut kredisi geliyor, İşte detaylar!
Daire alacaklara müjdeli haber! 81 il için yeni konut kredisi geliyor, İşte detaylar!
BİM 19 Eylül 2023 Salı Ürün kataloğunu yayınlandı, çok uygun fiyatlar! İşte o ürünler
BİM 19 Eylül 2023 Salı Ürün kataloğunu yayınlandı, çok uygun fiyatlar! İşte o ürünler
Türkiye'den, ABD raporuna çok sert tepki: "Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan bu iftiraya karşı gerekli cevap verilecektir"
Türkiye'den, ABD raporuna çok sert tepki: "Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan bu iftiraya karşı gerekli cevap verilecektir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hedefi açıkladı: "Hedefimiz yeni çağın lider ülkeleri arasında yer almak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hedefi açıkladı: "Hedefimiz yeni çağın lider ülkeleri arasında yer almak"
Yorumlananlar
Camide rakı masası kurup "bulabilirse" notuyla paylaşan şüpheli: Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez pişmanım! dedi
Camide rakı masası kurup "bulabilirse" notuyla paylaşan şüpheli: Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez pişmanım! dedi
Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!
Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi