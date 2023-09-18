Millet ittifakından itiraflar art arda geliyor! İYİ Partili Bilge Yılmaz: Kılıçdaroğlu kendi çıkarı için oluşturdu

Seçim öncesi Erdoğan karşıtlığıyla oluşturulan 6'lı Masa, seçimi kaybedince birbirlerini ve milleti nasıl kandırdıklarını tek tek itiraf etmeye devam ediyor.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'ya adaylığını dayattığı için kaybettiklerini söyledi.

"KILIÇDAROĞLU İTTİFAKI KENDİSİ İÇİN KURDU"

Yılmaz, "Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları, kendi geleceklerini milletimizin menfaatlerinin önüne koyarak kendi çarklarını döndürecek şekilde ittifakı tasarladılar. Süreç dürüst ve şeffaf bir şekilde yürütülmedi. Son düzlükte ortakların yapıcı önerilerini reddeden bir tek adam dayatmasıyla ardı ardına hatalar yapıldı. Ve seçim AK Parti'ye adeta hediye edildi" diye konuştu.

BİLE YILMAZ'IN X HESABINDAN YAPTIĞ AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

Partiler ve siyasi aktörler seçim sonrası yeni yollar arayışında. Burada doğruyu bulabilmek için teşhisin doğru yapılması şart.

Kolay kazanılacak bir seçimi yanlış strateji yüzünden kaybettik. Peki bu strateji neden yanlış inşa edildi?

Aslında cevap çok basit. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları, kendi geleceklerini milletimizin menfaatlerinin önüne koyarak kendi çarklarını döndürecek şekilde ittifakı tasarladılar. Süreç dürüst ve şeffaf bir şekilde yürütülmedi. Son düzlükte ortakların yapıcı onerlilerini reddeden bir tek adam dayatmasıyla ardı ardına hatalar yapıldı. Ve seçim AK Parti’ye adeta hediye edildi.

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Benzer stratejileri uygulayıp farklı sonuçlar beklemeyi bırakmalıyız. Hemen her partide bulunan ve Kılıçdaroğlu’nun ittifak modelini merkeze alan anlayış ile daha fazla yol yürüyemeyiz. Reddettiğimiz model, kusursuz işleyen ve başarılı bir ittifak değildir. Aksine istisnasız bütün ittifak partilerini zayıflatan ve başarısızlık karşısında sorumluların maliyet ödemediği problemli bir yapıdır. Toplumdaki karamsarlığı ve çaresizliği kıracak, özellikle gençlerimize umut verecek formüllere, politikalara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.

Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye sahipsiz değildir, muhakkak ki çözüm üreteceğiz!

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