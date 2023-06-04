Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

28 Mayıs 2023 tarihinde seçimlerinde tekrar Cumhurbaşkanı görevine seçilen Recep Tayyip Erdoğan, kabinesini açıkladı. Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i atadı. Peki Yaşar Güler Kimdir. Detaylar haberimizde.

YAYINLAMA
Google News
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gün mecliste yaptığı yemin sonrası üçüncü dönem cumhurbaşkanlığı görevine resmen başladıktan sonra Çankaya köşkünde düzenlediği basın toplantısıyla yeni kabinesini de açıkladı. Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i atadı. Peki Yaşar Güler Kimdir. Detaylar haberimizde.

YAŞAR GÜLER KİMDİR?

Orgeneral Yaşar GÜLER, 1954 yılında Ardahan’da doğmuştur. Teğmen rütbesiyle 1974 yılında Kara Harp Okulundan, 1975 yılında Muhabere Okulundan mezun olmuştur.

1975-1984 yıllarında çeşitli birliklerde Muhabere Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulunan Org.GÜLER; 1986 yılında Kara Harp Akademisinden, 1988 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Kurmay subay olarak; 1986-1988 yılları arasında Yurt İçi Bölge Komutanlığında Harekât Başkanlığı, 1988-1991 yıllarında Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığında Plan Subaylığı, 1991-1992 yılları arasında 12’nci Piyade Tümen Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 1992-1994 yılları arasında Silopi’de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, 1994-1995 yılları arasında Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan Yardımcılığı, 1995-1997 yılları arasında Başbakanlık Askerî Başdanışmanlığı Proje Subaylığı, 1997-1999 yılları arasında Napoli/İtalya’da konuşlu NATO Güney Bölge Komutanlığı Muhabere Başkan Yardımcılığı, 1999-2000 yılları arasında Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkez Komutanlığı, 2000-2001 yılları arasında Gnkur. Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerini yürütmüş, 2001 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir.

2023'te görev yapacak bakanları belli oldu! Peki kimler bakan oldu?2023'te görev yapacak bakanları belli oldu! Peki kimler bakan oldu?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Dış İşleri Bakanı Hakan Fidan kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?Dış İşleri Bakanı Hakan Fidan kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Çevre, Şehircilik ve iklim değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?Çevre, Şehircilik ve iklim değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tarım ve Orman Bakanı olarak İbrahim Yumaklı kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
Tarım ve Orman Bakanı olarak İbrahim Yumaklı kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
MİT Başkanı İbrahim Kalın kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
MİT Başkanı İbrahim Kalın kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
Ticaret Bakanı Ömer Bolat kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
Ticaret Bakanı Ömer Bolat kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
Son Haberler
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Akif Çağatay Kılıç kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Akif Çağatay Kılıç kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya Tekin kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya Tekin kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Akif Çağatay Kılıç kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Akif Çağatay Kılıç kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya Tekin kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya Tekin kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
Çok Okunanlar
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya Tekin kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya Tekin kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
Yorumlananlar
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Güzel haber sabah saatlerinde geldi! Halkbank duyurdu: Başvuru yapan herkese 6 ay geri ödemesiz kredi desteği! 500 bin TL hesaplarda olacak
Güzel haber sabah saatlerinde geldi! Halkbank duyurdu: Başvuru yapan herkese 6 ay geri ödemesiz kredi desteği! 500 bin TL hesaplarda olacak