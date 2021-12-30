Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, görgü tanığını tehdit etmiş: Yaklaşma sana da saplarım

Ankara'dan İstanbul'a gelen mimar Başak Cengiz, 9 Kasım günü Başakşehir ilçesinde saat 19.00 sularında Barbaros Mahallesi'nde yürüdüğü sırada kendisiyle aynı sitede oturan Can Göktuğ Boz'un (27) samuray kılıçlı saldırısına uğradı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerden ağır yaralanan Cengiz, durumu gören vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Cengiz, hastanede yaşam savaşını kaybetmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Can Göktuğ B, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldükten sonra emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla Anadolu Adalet Sarayına getirildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli, savcılıkta verdiği ifadenin ardından "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Akabinde ise tutuklandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından savcılığın hazırladığı iddianame tutuklu bulunan Can Göktuğ Boz için istenen ceza belli oldu. Buna göre Boz hakkında, "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "Silahla tehdit" ve "Yasak bıçaklar ve diğer aletleri vahim miktarda bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

İLK DURUŞMA 25 ŞUBAT'TA YAPILACAK

İddianame, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, ilk duruşmanın 25 Şubat'ta yapılmasına karar verdi.

Öte yandan Sabah'ın haberine göre soruşturma dosyasında adı yer alan mağdur Kaan Ağca'nın ifadesine de yer verildi. Ağca spor salonuna gitmek için yürüdüğü sırada bir kadının çığlıklarını duyduğunu belirterek imdat sesi duyduğunu söyledi.

GÖRGÜ TANIĞINI TEHDİT ETTİ

Sese doğru koştuğunu belirten Ağca," Elinde kılıç olan bir erkek ile yerde kanlar içinde yatan kadını ve ona kılıcı sokup çıkardığını gördüm" dedi. Cani adamın kendisine "Yaklaşma sana da saplarım" dediğini kaydetti.

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