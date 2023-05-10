Mitinglerini iptal eden Muharrem İnce'den çok dikkat çekici açıklama! 'Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim"

Memleket Partisi genel başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bugün İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilmesi planlanan mitingleri sağlık sorunları nedeniyle iptal edildiğini duyurmasından sonra, akşam saatlerinde Twitter'dan FETÖ'yü suçlayan ''Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim" açıklamada bulunması kafaları karıştırdı.

"BU AŞAĞILIK TERÖRİSTLERLE ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR UĞRAŞACAĞIM"

Son olarak dün Aydın'da düzenlediği mitingde vatandaşlarla bir araya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün İzmir ve Manisa'da miting yapmayı planlıyordu.

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"SAHTE DEKONTLAR, BELGELER VE VİDEOLARLA İFTİRA ATIYORLAR"

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, akşam saatlerinde Twitter'dan bir açıklama yaptı. İnce, son dönemde kendisi aleyhine bir kampanya yürütüldüğünü, FETÖ'nün 45 gündür sahte dekontlar, belgeler ve videolarla kendisine iftira attığını belirtti.

Muharrem İnce açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"SAHTE DEKONTLARLA, SAHTE BELGELERLE, SAHTE VİDEOLARLA "

''45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim.''

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