MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama da yeni gelişme!

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığ'ından yapılan açıklamada, fabrikanın dinamit lokumu hazırlama bölümünde 10 Haziran'da meydana gelen patlamada 5 işçinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.
Soruşturma kapsamında 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, gözaltına alınan zanlılardan birinin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca serbest bırakıldığı, 6 zanlının sulh ceza hakimliğine sevk edildiği bildirildi.
Sulh ceza hakimliğince zanlılardan 3'ünün "taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklandığı, 3'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.
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