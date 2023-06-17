MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama da yeni gelişme!

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

YAYINLAMA
Google News
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama da yeni gelişme!

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığ'ından yapılan açıklamada, fabrikanın dinamit lokumu hazırlama bölümünde 10 Haziran'da meydana gelen patlamada 5 işçinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Soruşturma kapsamında 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, gözaltına alınan zanlılardan birinin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca serbest bırakıldığı, 6 zanlının sulh ceza hakimliğine sevk edildiği bildirildi.

.jpg

Sulh ceza hakimliğince zanlılardan 3'ünün "taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklandığı, 3'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi! 5 işçi şehit oldu!MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi! 5 işçi şehit oldu!

MİT, kırmızı kategoride aranan MLKP sorumlusunu etkisiz hale getirdiMİT, kırmızı kategoride aranan MLKP sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanı Güler’den NATO Savunma Bakanları Toplantısı ardından açıklamalarda bulunduMilli Savunma Bakanı Güler’den NATO Savunma Bakanları Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu

FETÖ’nün güncel yapılanmasına yapılan operasyonala ağır darbe vurulduFETÖ’nün güncel yapılanmasına yapılan operasyonala ağır darbe vuruldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin NATO'ya karşı hamle olarak Belarus'u Nükleer üs yapıyorRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin NATO'ya karşı hamle olarak Belarus'u Nükleer üs yapıyor

Cem Uzan aktif siyaseti bıraktığını açıklayarak çok konuşulacak açıklamalar yaptıCem Uzan aktif siyaseti bıraktığını açıklayarak çok konuşulacak açıklamalar yaptı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, kabri başında törenle anıldı
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, kabri başında törenle anıldı
HDP okmeydanı binasına operasyon düzenlendi
HDP okmeydanı binasına operasyon düzenlendi
Diyarbakır Hani Belediyesi'nden YKS seferberliği
Diyarbakır Hani Belediyesi'nden YKS seferberliği
Siyasetin "Baba" figürü Süleyman Demirel 8 yıl önce bugün hayatını kaybetti
Siyasetin "Baba" figürü Süleyman Demirel 8 yıl önce bugün hayatını kaybetti
Son Haberler
Bartın Akçamescit ve Abdipaşa o hastalık nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı
Bartın Akçamescit ve Abdipaşa o hastalık nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı
Bolu'da aşırı sağanak yağış dereleri taşırdı!
Bolu'da aşırı sağanak yağış dereleri taşırdı!
Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalac Kurban Bayramı öncesinde hayati uyarılarda bulundu
Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalac Kurban Bayramı öncesinde hayati uyarılarda bulundu
İstanbul’da "şok evlerine" yönelik operasyonda 40 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul’da "şok evlerine" yönelik operasyonda 40 düzensiz göçmen yakalandı
Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalac Kurban Bayramı öncesinde hayati uyarılarda bulundu
Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalac Kurban Bayramı öncesinde hayati uyarılarda bulundu
YKS’ye geç kalanları güvenlik görevlileri kapıdan döndürdü
YKS’ye geç kalanları güvenlik görevlileri kapıdan döndürdü
Çok Okunanlar
Özgür Özel'den yer yerinden oynatacak Abdüllatif Şener açıklaması: "İçim acıyarak, kanım donarak izledim"
Özgür Özel'den yer yerinden oynatacak Abdüllatif Şener açıklaması: "İçim acıyarak, kanım donarak izledim"
Bakan Tunç: "Darbe Anayasası ile yönetilmek bu devirde yakışmıyor bize"
Bakan Tunç: "Darbe Anayasası ile yönetilmek bu devirde yakışmıyor bize"
Cem Uzan aktif siyaseti bıraktığını açıklayarak çok konuşulacak açıklamalar yaptı
Cem Uzan aktif siyaseti bıraktığını açıklayarak çok konuşulacak açıklamalar yaptı
MİT, kırmızı kategoride aranan MLKP sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, kırmızı kategoride aranan MLKP sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Çanakkale'de 1,5 metre boyunda 50 kiloluk dev fener balığı yakaladı
Çanakkale'de 1,5 metre boyunda 50 kiloluk dev fener balığı yakaladı
MİT, kırmızı kategoride aranan MLKP sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, kırmızı kategoride aranan MLKP sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Yorumlananlar
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Burcu Esmersoy nasıl para kazandığı hakkında gündem olan açıklamalar yaptı!
Burcu Esmersoy nasıl para kazandığı hakkında gündem olan açıklamalar yaptı!
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran Yunus Günçe'ye Kocaeli Belediyesi'nden cevap geldi
AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran Yunus Günçe'ye Kocaeli Belediyesi'nden cevap geldi