MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek bölgesinde 3, Pençe-Yıldırım bölgesinde ise 1 olmak üzere toplam 4 teröristin ateş destek vasıtaları aracılığıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından," Teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor." ifadeleriyle yapılan açıklamada," Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 1 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." denildi.
Teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 27, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 1 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/bgSJu9Btf8
Son dakika | MSB, "Geçit vermeyeceğiz" diyerek duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 11 terörist öldürüldü
Son dakika | MSB duyurdu: 3 terörist ATAK helikopteri ile etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Yurt içindeki terörist sayısı ilk kez 200'ün altına geriledi
Son dakika | MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde temizlik sürüyor: 9 PKK’lı terörist öldürüldü
Son dakika | MSB duyurdu: Pençe Şimşek operasyonu bölgesinde 5 terörist öldürüldü