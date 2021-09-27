MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından," Teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor." ifadeleriyle yapılan açıklamada," Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 1 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

Teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.



Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 1 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/bgSJu9Btf8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 27, 2021

Son dakika | MSB, "Geçit vermeyeceğiz" diyerek duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 11 terörist öldürüldü

Son dakika | MSB duyurdu: 3 terörist ATAK helikopteri ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Yurt içindeki terörist sayısı ilk kez 200'ün altına geriledi

Son dakika | MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde temizlik sürüyor: 9 PKK’lı terörist öldürüldü

Son dakika | MSB duyurdu: Pençe Şimşek operasyonu bölgesinde 5 terörist öldürüldü