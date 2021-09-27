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  3. MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek bölgesinde 3, Pençe-Yıldırım bölgesinde ise 1 olmak üzere toplam 4 teröristin ateş destek vasıtaları aracılığıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından," Teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor." ifadeleriyle yapılan açıklamada," Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 1 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." denildi. 

 

 

 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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