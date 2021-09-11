Son dakika | MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde temizlik sürüyor: 9 PKK’lı terörist öldürüldü

"Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor." ifadeleriyle Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"





Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.



Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek! pic.twitter.com/e5iGLsN3Ra — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2021

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