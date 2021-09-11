Son dakika | MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde temizlik sürüyor: 9 PKK’lı terörist öldürüldü
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı teröristin operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
"Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor." ifadeleriyle Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"
Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2021
Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek! pic.twitter.com/e5iGLsN3Ra
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