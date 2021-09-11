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  3. Son dakika | MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde temizlik sürüyor: 9 PKK’lı terörist öldürüldü

Son dakika | MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde temizlik sürüyor: 9 PKK’lı terörist öldürüldü

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı teröristin operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika | MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde temizlik sürüyor: 9 PKK’lı terörist öldürüldü

"Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor." ifadeleriyle Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"

 


 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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