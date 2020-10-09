Mücver tarifi, malzemeleri, yapılışı! Mücver nasıl yapılır? hakkında vatandaşlar şu sıralar internette bilgi almaya başladı. Biz de bu konuyla ilgili önemli bilgileri haberimizde derledik.

MÜCVER TARİFİ

Mücver çok yönlü bir yemektir. Çünkü her şeyden önce içeriği sebzelerden oluşmaktadır. Birden fazla sebzenin tadını çıkarmak isterseniz, kızartılmış hamurunuza kıyılmış havuç, patates ve / veya soğan ekleyebilirsiniz. Sadece aşağıdaki temel tarifi kullanın ve meyilli malzemelerle karıştırmak için toplam 1 kilo rendelenmiş sebze olduğundan emin olun.

MÜCVER TARİFİ VE MALZEMELERİ

Pratik ve kolay mücver tarifi ile malzemeleri şu şekildedir:

3 adet kabak

3 dal taze soğan

Yarım demet dereotu

Yarım demet maydanoz

3 adet yumurta

4 yemek kaşığı un

1 paket kabartma tozu

1 dilim beyaz peynir

2 yemek kaşığı zeytin yağ veya sıvı yağ

Tuz, karabiber, kekik

MÜCVER NASIL YAPILIR? MÜCVER YAPILIŞI

İşte, evde mücver yapımı…

Dereotu, maydanoz, taze soğan ince ince doğranır.

Mücver için hazırlayacağınız kabaklar rendenin büyük gözenekli kısmı ile rendelenir ve rendelenen kabakların suyu sıkılır.

Karıştırma kabına yumurta, zeytinyağı, tuz, karabiber ve kekik eklenerek çırpılır.

Bir dilim peynir ezilerek karıştırma kabına ilave edilir.

Doğranmış yeşillikler rendelenmiş kabak ilave edilir karıştırılır.

En son un ve kabartma tozu ilave edilerek karışım sağlanır.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serdikten sonra mücver harcı kaşık ile dökülerek yuvarlak şekil verilir. Önceden ısıtılmış 170° fırında yaklaşık 20-25 dk pişirilir.

Eğer isterseniz şekil verdiğiniz mücver harcınızı teflon tavada az yağda kızartarak da servis edebilirsiniz.

MÜCVER PÜF NOKTASI

Televizyon izleyicileri tarafından mücver tarifi püf noktası da merak ediliyor. Kabak bol sulu bir sebze olduğu için mücverin kıvamında bozulmaya yol açabiliyor. Bu nedenle mücver karışımına kabakları koymadan önce mutlaka suyunu iyi bir şekilde sıkmak gerekiyor. Aynı zamanda kabak rendeleme işlemi sırasında ortada yer alan çekirdekli ve sulu olan kısımları rendelememeye de özen gösterilebiliyor. Tercihe göre rendelenmiş olan kabaklar bir tülbentin içine aktarılıp bu şekilde de sıkılabiliyor. Böylece su başarılı bir şekilde çıkartılabiliyor ve mücver fazla yağ çekmeden tam kıvamında pişirilebiliyor.

Aynı zamanda mücver yemeğinin kıvamını iyi bir şekilde tutturabilmek için içine mutlaka yumurta koymak gerekiyor. Yapılan karışım kısa sürede kendiliğinden de sulanabileceği için vakit kaybetmeden karışımın ocağa atılması ve fazla bekletilmeden pişirilmesi de önem taşıyor.

SERVİS ÖNERİLERİ

Mücveri isterseniz soğuk isterseniz de sıcak şekilde servis edebilirsiniz. Her iki durumda da fırın mücveri yoğurtla veya cacıkla sunabilirsiniz.

Aynı zamanda fırın mücveri ekşi kremayla da servis ederek bu yemeğe farklı bir tat katabilirsiniz.

Genellikle baharatlı, yoğurtlu soslarla servis edilse de domates sos, peynir sos gibi değişik dipsoslarla da denenebilir.