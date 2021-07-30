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  3. Muğla Marmaris'teki orman yangını çıkaran çocukların ifadesi ortaya çıktı! "Sönmedi, biz de kaçtık"

Muğla Marmaris'teki orman yangını çıkaran çocukların ifadesi ortaya çıktı! "Sönmedi, biz de kaçtık"

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangının başlattıkları öne sürülen iki çocuğun pedagoglar nezaretinde emniyette ifadeleri alındı. Çocukların ifadesinde, " Kitap yakıyorduk. Bir anda alev çoğaldı. Sönmedi. Biz de kaçtık" dediği öğrenildi.

Muğla Marmaris'teki orman yangını çıkaran çocukların ifadesi ortaya çıktı! "Sönmedi, biz de kaçtık"

Türkiye'nin birçok ilinde çıkan orman yangınlarından 14'ü devam ederken Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün saat 13.15 sıralarında ilçeye bağlı Armutalan mevkisinde  çıkan orman yangınına ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. İki küçük çocuğun yangını çıkardığı iddiası üzerine geçen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü 10 yaşlarında olan iki çocuğu emniyete götürmüştü. 

Muğla Marmaris'teki orman yangını çıkaran çocukların ifadesi ortaya çıktı!

İŞTE İFADELERİ

Bu kapsamda  Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, pedagog eşliğinde yangını çıkardıkları iddia edilen çocukların ifadelerini aldı. Çocukların ifadesinde, "Kitap yakıyorduk. Bir anda alev çoğaldı. Kola şişesine su doldurup söndürmek istedik. Sönmedi. Biz de kaçtık" dedikleri ifade edildi. 

Muğla Marmaris'teki orman yangını çıkaran çocukların ifadesi ortaya çıktı!Muğla Marmaris'teki orman yangını çıkaran çocukların ifadesi ortaya çıktı!

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Tayfun Altuntaş
Editör
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