Muhammed Damar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Damar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammed Damar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammed Damar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammed Damar 9 Nisan 2004 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya,Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammed Mehmet Damar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammed Damar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Muhammed Damar, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hoffenheim futbol takımında oynamaktadır. Hoffenheim takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Muhammed Damar'nin Hoffenheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Muhammed Damar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammed Damar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Muhammed Damar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammed Damar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Zehlendorf Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Hertha BSC Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Zehlendorf U17

1 Temmuz 2020 yılında Frankfurt U17

1 Temmuz 2021 yılında Frankfurt U19

1 Temmuz 2022 yılında Hoffenheim

Muhammed Damar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammed Damar şuan Hoffenheim takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Muhammed Damar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

1.FC Schöneberg (2009-2013), Hertha 03 Zehlendorf (2013-2015), Hertha BSC (2015-2019), Hertha 03 Zehlendorf (2019-2020), Eintracht Frankfurt (2020-2022)

Almanya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 8 numaralı formasıyla 11 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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