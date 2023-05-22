Muharrem İnce, hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu

Memleket Partisi genel başkanı Muharrem İnce, hastaneye kaldırıldı. İnce, hastanede hasta yatağındaki bir görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

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Muharrem İnce, hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu

Muharrem ince hastanede olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.İnce hastane yatağından fotoğrafını paylaştığı bir tweetle durumunu açıkladı.

İnce açıklamasında, “Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

İŞTE O FOTOĞRAF VE PAYLAŞIMI

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