Muhteşem Sultanlar 2023 CEV Avrupa Şampiyonu oldu

A milli bayan voleybol takımımız, Filenin sultanları Avrupa voleybol Şampiyonası'nda Belçika'nın başkenti Bürükselde Final mücadelesinde Sirbistan'ı final seti sonunda 3-2 yenerek 2023 CEV Avrupa şampiyonu oldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Muhteşem Sultanlar 2023 CEV Avrupa Şampiyonu oldu

Son dakika haberi: A milli bayan voleybol takımımız, Filenin sultanları Avrupa voleybol Şampiyonası'nda Belçika'nın başkenti Bürükselde Final mücadelesinde Sırbistan'ı final setinde 15 - 3 maçı da 3-2 yenerek 2023 CEV Avrupa şampiyonu oldu.

Muhteşem Sultanlar 2023 CEV Avrupa Şampiyonu oldu

TÜRKİYE - SIRBİSTAN

TÜRKİYE: 3
SIRBİSTAN: 2

SETLER

TÜRKİYE 25-27 SIRBİSTAN (1. SET SONUCU)
TÜRKİYE 25-21 SIRBİSTAN (2. SET SONUCU)
TÜRKİYE 22-25 SIRBİSTAN (3. SET SONUCU)
TÜRKİYE 25-22 SIRBİSTAN (4. SET SONUCU)
TÜRKİYE 15-13 SIRBİSTAN (5. SET SONUCU)

Ayrıntılar birazdan....

Filenin sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonas'ında İtalyayı 3-2 yenerek finale yükseldiFilenin sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonas'ında İtalyayı 3-2 yenerek finale yükseldi

Filenin sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonas'ında Poloya'yı 3-0 yenerek yar finale çıktıFilenin sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonas'ında Poloya'yı 3-0 yenerek yar finale çıktı

Filenin sultanları bu şarkıyla coşacak! Tarkan’ın öp şarkısı milli takım marşı olduFilenin sultanları bu şarkıyla coşacak! Tarkan’ın öp şarkısı milli takım marşı oldu

Filenin Sultanları'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik! Türkiye'nin gururu!Filenin Sultanları'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik! Türkiye'nin gururu!

Filenin sultanları Çin'i 3-1 yenerek 2023 milletler Ligi şampiyonu olduFilenin sultanları Çin'i 3-1 yenerek 2023 milletler Ligi şampiyonu oldu

1
0
1
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Melisa Vargas aslen nereli, Türk mü, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?
Melisa Vargas aslen nereli, Türk mü, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?
Galatasaray Türk futbol tarihinin transfer bombasını mı patlatıyor? Dünyaca ünlü yıldız ile temasa geçildi
Galatasaray Türk futbol tarihinin transfer bombasını mı patlatıyor? Dünyaca ünlü yıldız ile temasa geçildi
Sinop'ta vatandaşlar filenin sultanlarını dev ekranda izleyerek heyecanı beraber yaşadılar
Sinop'ta vatandaşlar filenin sultanlarını dev ekranda izleyerek heyecanı beraber yaşadılar
Fenerbahçe, 18 yaşındaki oyuncusu Bora Aydınlık’ı Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City’ye kiraladı
Fenerbahçe, 18 yaşındaki oyuncusu Bora Aydınlık’ı Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City’ye kiraladı
Son Haberler
Muhteşem Sultanlar 2023 CEV Avrupa Şampiyonu oldu
Muhteşem Sultanlar 2023 CEV Avrupa Şampiyonu oldu
Saç Dökülmeleri Artık Tarih Oluyor! O Mucizeyi Şampuan İçerisine…
Saç Dökülmeleri Artık Tarih Oluyor! O Mucizeyi Şampuan İçerisine…
Başkan Erdoğan, Kaza geçiren Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti
Başkan Erdoğan, Kaza geçiren Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti
Milli Voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşlerini görenler şok oldu! İrem Nur ve Mina tıpkı ablası gibi...
Milli Voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşlerini görenler şok oldu! İrem Nur ve Mina tıpkı ablası gibi...
Filenin sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonas'ında İtalyayı 3-2 yenerek finale yükseldi
Filenin sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonas'ında İtalyayı 3-2 yenerek finale yükseldi
Kura çekimi gerçekleştirildi! İşte Fenerbahçe’nin rakipleri
Kura çekimi gerçekleştirildi! İşte Fenerbahçe’nin rakipleri
Çok Okunanlar
Şimdi sıra emeklilerde! Dört gözle Ekim ayında açılacak meclisi bekliyorlar, İşte muhtemel zam oranları
Şimdi sıra emeklilerde! Dört gözle Ekim ayında açılacak meclisi bekliyorlar, İşte muhtemel zam oranları
Başkan Erdoğan kırmızı çizgimiz diyerek açıkladı! ''Bir hayalimiz var'' 3 Eylül gazete manşetleri
Başkan Erdoğan kırmızı çizgimiz diyerek açıkladı! ''Bir hayalimiz var'' 3 Eylül gazete manşetleri
Başkan Erdoğan, Kaza geçiren Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti
Başkan Erdoğan, Kaza geçiren Ali ve Vuslat Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti
Şişede durduğu gibi durmadı! Beraber alkol aldığı arkadaşını 3. kattan aşağıya attı
Şişede durduğu gibi durmadı! Beraber alkol aldığı arkadaşını 3. kattan aşağıya attı
Ekiplerimize kolay rakipler! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
Ekiplerimize kolay rakipler! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı! 3 isim ilk defa çağırıldı
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı! 3 isim ilk defa çağırıldı
Yorumlananlar
IKEA'dan tepki çeken karar: Mescidi kapattı!
IKEA'dan tepki çeken karar: Mescidi kapattı!
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Reklam afişleri de çare olmadı! Aylık 24 bin lira maaşla çalışacak şoför bulamıyorlar!
Reklam afişleri de çare olmadı! Aylık 24 bin lira maaşla çalışacak şoför bulamıyorlar!