Muhteşem Sultanlar 2023 CEV Avrupa Şampiyonu oldu

Son dakika haberi: A milli bayan voleybol takımımız, Filenin sultanları Avrupa voleybol Şampiyonası'nda Belçika'nın başkenti Bürükselde Final mücadelesinde Sırbistan'ı final setinde 15 - 3 maçı da 3-2 yenerek 2023 CEV Avrupa şampiyonu oldu.
TÜRKİYE - SIRBİSTAN
TÜRKİYE: 3
SIRBİSTAN: 2
SETLER
TÜRKİYE 25-27 SIRBİSTAN (1. SET SONUCU)
TÜRKİYE 25-21 SIRBİSTAN (2. SET SONUCU)
TÜRKİYE 22-25 SIRBİSTAN (3. SET SONUCU)
TÜRKİYE 25-22 SIRBİSTAN (4. SET SONUCU)
TÜRKİYE 15-13 SIRBİSTAN (5. SET SONUCU)
Ayrıntılar birazdan....
Filenin sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonas'ında İtalyayı 3-2 yenerek finale yükseldi
Filenin sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonas'ında Poloya'yı 3-0 yenerek yar finale çıktı
Filenin sultanları bu şarkıyla coşacak! Tarkan’ın öp şarkısı milli takım marşı oldu
Filenin Sultanları'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik! Türkiye'nin gururu!
Filenin sultanları Çin'i 3-1 yenerek 2023 milletler Ligi şampiyonu oldu