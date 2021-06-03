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  3. Naci Görür açıkladı! Marmara Denizindeki deniz salyasının depremle ilişkisi var mı?

Naci Görür açıkladı! Marmara Denizindeki deniz salyasının depremle ilişkisi var mı?

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizini etkisi altına alan deniz salyasının (müsilaj) depremle ilgisi olup olmadığına ilişkin olarak," Bir ilişkisi yok. Bu Marmara’nın kirlenmesiyle ilgili" dedi.

Naci Görür açıkladı! Marmara Denizindeki deniz salyasının depremle ilişkisi var mı?

Marmara Denizini etkisi altına alan ve yetkilileri harekete geçiren deniz salyalarının Marmara'da olması beklenen büyük depremle ilişkisi olup olmadığı tartışmalarına Prof. Dr. Naci Görür son noktayı koydu.

Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, Marmara’daki müsilaj oluşumunun depremle ilişkisini soruyorsunuz. Bir ilişkisi yok. Bu Marmara’nın kirlenmesiyle ilgili. Bu denize Karadeniz’den aşırı kirletici yük geliyor. Bunun dışında Marmaranın etrafındaki yerleşim alanlarından da atık deşarjı yapılıyor."

Naci Görür açıkladı! Marmara Denizindeki deniz salyasının depremle ilişkisi var mı?

"BU OLAY BİTECEKTİR"

İstanbul’da arıtma yapıldığı dile getiren Görür, " Bu atıklar denizdeki canlılar için besin kaynağı oluyor ve zaman zaman sıcaklığa da bağlı olarak plankton ve alg patlamalarına neden oluyor. Bugün gördüğümüz bu. Çözüm, kirliliğin azaltılmasıdır. Deniz suyunun sıcaklığının düşmesiyle bu olay geçici olarak bitecektir." dedi.

"ÇIKARACAĞIMIZ DERS KANAL İSTANBUL'U ASLA YAPMAMAK OLMALIDIR"

Marmara'yı asıl kirletici kaynağın Karadeniz olduğunu dile getiren Görür,"  Bu olaydan çıkartacağımız ders Kanal İstanbul’u asla yapmamak olmalıdır. Aksi halde Marmara uzun dönemde kaybedilir ve etrafındaki yaşam sıkıntılı olur. Sevgiyle." açıklamasında bulundu.

Naci Görür açıkladı! Marmara Denizindeki deniz salyasının depremle ilişkisi var mı?

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Tayfun Altuntaş
Editör
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