Nilgûn isminin anlamı nedir, Nilgûn ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Nilgûn isminin anlamı; Sevdaya Tutulmuş Olan Can. Çividî, çivit renginde, lacivert renk olarak tanımlanmaktadır. Bu içeriğimizde Nilgûn isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Nilgûn isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

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Nilgûn isminin anlamı nedir, Nilgûn ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nilgûn isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nilgûn ismi ne demek, Nilgûn ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nilgûn isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

anlamı nedir?

Nilgûn İsminin anlamı nedir? TDK Nilgûn anlamı:

Nilgûn ismi Türk Dil Kurumunda Koyu mavi renkli, çivit renginde olan anlamında tanımlanmaktadır.

Nilgûn İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nilgûn ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Nilgûn isminin kökeni:

Nilgûn ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 42565 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Nilgûn isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Nilgûn isminin rengi:

Gül Rengi

Nilgûn ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Nilgûn isminin Harf Analizi Nedir ?

Nilgûn ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

G : Dirençli, zor hayat dersleri

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

N : Sağduyulu, utangaç

Nilgûn isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nilgûn ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

İ : 12

L : 15

G : 8

Ü : 26

N : 17

= 95 Nilgûn İsminin Numeroloji Toplamı 95’dir.

Nilgûn isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nilgûn ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nilgûn isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 İ: 9 L: 3 G: 7 Ü: 3 N: 5 = 32

3 + 2 = 5 Kader sayısıdır

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Nilgûn isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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