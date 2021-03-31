Osmaniye Düziçi Nüfusu 2020 - 2021 |  Düziçi İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Osmaniye Düziçi Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Osmaniye Düziçi nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Osmaniye Düziçi Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Düziçi ilçesinin bağlı bulunduğu Osmaniye ilinde 548 bin 556 kişi yaşamaktadır. Osmaniye ili 3320 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 607 (km²) si Düziçi ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Osmaniye Düziçi nüfusu 85 bin 499 kişidir.

Osmaniye Toplam Nüfusu Kaçtır?

548,556 kişidir.

Düziçi İlçe Nüfusu Kaçtır?

85,499 kişidir.

Düziçi Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

30,266 kişidir.

Osmaniye Düziçi Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 16,1 olarak gerçekleşmiştir.

Düziçi İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 36,467362 Enlem : 36,467362

Düziçi İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Osmaniye iline bağlı bulunan Düziçi ilçesinin telefon alan kodu 0 328 şeklinde başlamaktadır.

Düziçi ilçesinin bağlı olduğu Osmaniye İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Düziçi ilçesinin bağlı olduğu il olan Osmaniye ilinin plaka kodu 80 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020