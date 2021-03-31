Osmaniye Sumbas Nüfusu 2020 - 2021 |  Sumbas İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Osmaniye Sumbas Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Osmaniye Sumbas nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Osmaniye Sumbas Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sumbas ilçesinin bağlı bulunduğu Osmaniye ilinde 548 bin 556 kişi yaşamaktadır. Osmaniye ili 3320 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 374 (km²) si Sumbas ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Osmaniye Sumbas nüfusu 13 bin 722 kişidir.

Osmaniye Toplam Nüfusu Kaçtır?

548,556 kişidir.

Sumbas İlçe Nüfusu Kaçtır?

13,722 kişidir.

Sumbas Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

11,684 kişidir.

Osmaniye Sumbas Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -8,6 olarak gerçekleşmiştir.

Sumbas İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 36,022759 Enlem : 36,022759

Sumbas İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Osmaniye iline bağlı bulunan Sumbas ilçesinin telefon alan kodu 0 328 şeklinde başlamaktadır.

Sumbas ilçesinin bağlı olduğu Osmaniye İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sumbas ilçesinin bağlı olduğu il olan Osmaniye ilinin plaka kodu 80 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020