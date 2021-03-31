Osmaniye Toprakkale Nüfusu 2020 - 2021 |  Toprakkale İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Osmaniye Toprakkale Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Osmaniye Toprakkale nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Osmaniye Toprakkale Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Toprakkale ilçesinin bağlı bulunduğu Osmaniye ilinde 548,556 kişi yaşamaktadır. Osmaniye ili 3,320 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 113 (km²) si Toprakkale ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Osmaniye Toprakkale nüfusu 20 bin 036 kişidir.

Osmaniye Toplam Nüfusu Kaçtır?

548,556 kişidir.

Toprakkale İlçe Nüfusu Kaçtır?

20,036 kişidir.

Toprakkale Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

8,936 kişidir.

Osmaniye Toprakkale Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -4,1 olarak gerçekleşmiştir.

Toprakkale İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 36,145546 Enlem : 36,145546

Toprakkale İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Osmaniye iline bağlı bulunan Toprakkale ilçesinin telefon alan kodu 0 328 şeklinde başlamaktadır.

Toprakkale ilçesinin bağlı olduğu Osmaniye İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Toprakkale ilçesinin bağlı olduğu il olan Osmaniye ilinin plaka kodu 80 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020