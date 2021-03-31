Mina isminin anlamı nedir, Mina ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Çorap Örme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar?Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıRize Derepazarı Nüfusu 2020 - 2021 |  Derepazarı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Mekanik Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Mekanik Bakım Onarımcısı Maaşları, İş İlanlarıMakine Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? Maaşları, İş İlanlarıPendik'te hijyen paketi dönemi başlıyor!Mili takımda koronavirüs şoku! 1 teknik heyet, 8 futbolcu pozitifElektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? Maaşları, İş İlanlarıLüks araç pert oldu, sürücünün burnu bile kanamadı
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Osmaniye Kadirli Nüfusu 2020 - 2021 |  Kadirli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Osmaniye Kadirli Nüfusu 2020 - 2021 |  Kadirli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Osmaniye Kadirli nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Osmaniye Kadirli nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Osmaniye Kadirli nüfusunun 127 bin 416 olduğu açıklandı. Haberimizde  Osmaniye Kadirli yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Osmaniye Kadirli Nüfusu 2020 - 2021 |  Kadirli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Osmaniye Kadirli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Osmaniye Kadirli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Osmaniye Kadirli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kadirli ilçesinin bağlı bulunduğu Osmaniye ilinde  548 bin 556 kişi yaşamaktadır. Osmaniye ili 3320 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,044 (km²) si Kadirli ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Osmaniye Kadirli nüfusu 127 bin 416 kişidir.

Osmaniye Kadirli Nüfusu 2020 - 2021 |  Kadirli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Osmaniye Toplam Nüfusu Kaçtır?

548,556 kişidir.

Kadirli İlçe Nüfusu Kaçtır?

127,416 kişidir.

Kadirli Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

29,687 kişidir.

Osmaniye Kadirli Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  18,5 olarak gerçekleşmiştir.

Osmaniye Kadirli Nüfusu 2020 - 2021 |  Kadirli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Kadirli İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  36,098968      Enlem :  36,098968

Kadirli İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Osmaniye iline bağlı bulunan Kadirli ilçesinin telefon alan kodu 0 328 şeklinde başlamaktadır.

Kadirli ilçesinin bağlı olduğu Osmaniye İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kadirli ilçesinin bağlı olduğu il olan Osmaniye ilinin plaka kodu 80 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT