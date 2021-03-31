Osmaniye Kadirli Nüfusu 2020 - 2021 |  Kadirli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Osmaniye Kadirli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Osmaniye Kadirli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Osmaniye Kadirli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kadirli ilçesinin bağlı bulunduğu Osmaniye ilinde 548 bin 556 kişi yaşamaktadır. Osmaniye ili 3320 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,044 (km²) si Kadirli ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Osmaniye Kadirli nüfusu 127 bin 416 kişidir.

Osmaniye Toplam Nüfusu Kaçtır?

548,556 kişidir.

Kadirli İlçe Nüfusu Kaçtır?

127,416 kişidir.

Kadirli Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

29,687 kişidir.

Osmaniye Kadirli Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 18,5 olarak gerçekleşmiştir.

Kadirli İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 36,098968 Enlem : 36,098968

Kadirli İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Osmaniye iline bağlı bulunan Kadirli ilçesinin telefon alan kodu 0 328 şeklinde başlamaktadır.

Kadirli ilçesinin bağlı olduğu Osmaniye İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kadirli ilçesinin bağlı olduğu il olan Osmaniye ilinin plaka kodu 80 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020